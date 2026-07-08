Destina EUA US$386 millones en ayuda tras sismos en Venezuela

Estados Unidos informó que ha destinado más de $386 millones de dólares en asistencia humanitaria para atender a las víctimas de los terremotos en Venezuela

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Estados Unidos anunció una nueva ampliación de su apoyo humanitario para Venezuela tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El Departamento de Estado informó que, hasta el momento, se han destinado más de $386 millones de dólares para atender a las personas afectadas por la emergencia.

La asistencia se enfoca en cubrir necesidades urgentes de miles de damnificados que continúan enfrentando las consecuencias de los dos sismos que sacudieron al país sudamericano y dejaron una de las peores tragedias recientes en la región.

Ayuda para salud, alimentación y refugio

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los recursos han sido canalizados a través de organismos internacionales y organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos.

La ayuda contempla atención médica de emergencia, distribución de alimentos, acceso a agua potable, servicios de saneamiento, refugios temporales, protección para personas vulnerables y apoyo logístico para las zonas más afectadas.

Washington detalló que ya se han entregado más de 400 toneladas métricas de suministros de emergencia, entre ellos kits de higiene, materiales para refugio, lonas, cubetas, utensilios de cocina y otros artículos básicos.

Según las estimaciones oficiales, esta asistencia ha permitido llegar a cerca de 70 mil personas afectadas por los terremotos.

Crean puente aéreo entre Miami y Venezuela

Como parte de la respuesta internacional, Estados Unidos puso en marcha un puente aéreo humanitario para agilizar el envío de ayuda.

La operación es coordinada por el Departamento de Estado, y la organización Airlink y permitirá transportar semanalmente suministros desde Miami hacia Venezuela sin costo para las organizaciones humanitarias participantes.

Las autoridades estadounidenses señalaron que dicha medida busca acelerar la llegada de recursos esenciales a las comunidades que continúan enfrentando condiciones críticas tras los sismos.

Equipos de rescate de 29 países participaron en la emergencia

La respuesta internacional también incluyó labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Más de 2 mil 400 rescatistas pertenecientes a 60 equipos internacionales procedentes de 29 países participaron en las operaciones de emergencia, acompañados por cerca de 200 perros especializados en localización de personas.

Estados Unidos movilizó personal desde los estados de Virginia, California y Florida. Aunque esos equipos ya concluyeron su misión y regresaron a sus bases, el Departamento de Estado confirmó que mantiene personal en territorio venezolano para continuar con la distribución de ayuda humanitaria.