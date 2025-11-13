Destina Gobierno $7,000 millones para atender daños por lluvias

El gobierno federal anunció un desembolso de $7 mil 426 millones 125 mil pesos para atender los daños provocados por las intensas lluvias registradas a inicios de octubre en cinco estados del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los recursos se canalizaron en cinco rubros que abarcan desde la limpieza de zonas afectadas hasta el apoyo a productores agrícolas.

“Para todos aquellos que decían que no había Fonden, que no iba a haber apoyo, que el gobierno federal no estaba atendiendo, aquí están los resultados. Si existiera todavía el fideicomiso del Fonden, todavía no iniciaría ningún apoyo”, afirmó la mandataria.

Distribución de los recursos federales

La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, informó que el monto total se destinó de la siguiente manera:

Limpieza: $2 mil 88 millones 340 mil pesos

Daños a vivienda: $3 mil 305 millones 970 mil pesos

Enseres domésticos: $275 millones 515 mil pesos

Daños en locales comerciales: $304 millones 50 mil pesos

Apoyo al sector agrícola: $1 mil 452 millones 250 mil pesos

Montiel detalló que los censos realizados por el gobierno federal registraron 104 mil 417 viviendas dañadas, 7 mil 831 locales comerciales y 29 mil 45 pequeños productores afectados.

Cinco estados recibieron apoyo directo del gobierno federal

Los recursos fueron canalizados a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, entidades que sufrieron afectaciones significativas tras las lluvias e inundaciones.

Sheinbaum subrayó que el proceso de atención fue posible gracias a la coordinación entre las dependencias federales y estatales, y que los apoyos se entregaron de manera directa a los afectados, sin intermediarios.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que el gobierno federal continuará con los programas de reconstrucción, saneamiento y prevención, con el objetivo de fortalecer la infraestructura ante fenómenos naturales.

Comentarios