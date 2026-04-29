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Destina Ternium US$8,000 millones a NL; producirá acero nacional

Ternium anunció una inversión total de $8 mil millones de dólares en Pesquería con el objetivo de producir acero en México y reducir las importaciones

  • 29
  • Abril
    2026

La empresa acerera Ternium confirmó una inversión total de $8 mil millones de dólares para consolidar un complejo industrial en Pesquería, Nuevo León, con el objetivo de producir acero en territorio nacional y dejar de depender de importaciones, principalmente desde Brasil.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el anuncio fue detallado por su director general, Máximo Vedoya, quien explicó que el proyecto avanza hacia su fase final con la construcción de una acería que permitirá completar el proceso productivo en México.

“En total vamos a terminar invirtiendo estos ocho mil millones de dólares… esta es la última etapa, donde vamos a producir el acero crudo”, indicó Vedoya.

Te puede interesar: Anuncia Sheinbaum acuerdo para usar acero nacional en obras

Nueva acería y enfoque automotriz

El complejo industrial, desarrollado desde hace varios años, está enfocado principalmente en la producción de acero para la industria automotriz, uno de los sectores estratégicos del país.

Con esta nueva etapa, la compañía busca cerrar el ciclo productivo dentro de México y eliminar la necesidad de importar insumos desde otras plantas en el extranjero.

“Lo que buscamos es que todo este complejo no tenga que importar el acero de Brasil, sino que lo pueda producir acá en México”, explicó Vedoya.

Se prevé que la planta entre en operaciones hacia finales de año, entre noviembre y diciembre.

México, clave para atraer inversión

El directivo destacó que el principal motor de esta inversión es el potencial industrial del país, así como las políticas públicas orientadas a fortalecer la producción nacional.

“El gran impulsor de esta inversión es México, lo que representa su industria y los acuerdos que se están generando para aumentar el valor agregado”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que el objetivo es que el país no solo exporte más, sino que lo haga con mayor contenido nacional.

Cabe señalar que dicha inversión se alinea con la estrategia económica del gobierno federal, particularmente con el denominado Plan México, que busca reducir importaciones y fortalecer cadenas productivas internas.

En ese contexto, Vedoya reconoció el respaldo institucional como un factor determinante:

“Creo que la presidenta, con el Plan México, ha impulsado este tipo de desarrollo desde antes de asumir el cargo”, concluyó.


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