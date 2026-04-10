EUA destina US$250 millones para que policías arresten migrantes

El Gobierno de Donald Trump ha destinado más de $250 millones de dólares para fortalecer la cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional y corporaciones policiales locales, con el objetivo de ampliar la detención de migrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con la organización FWD.us, un total de 976 departamentos de policía han firmado convenios bajo el modelo denominado “Task Force”, que otorga a las autoridades locales facultades en materia migratoria.

Cada corporación ha recibido más de $100 mil dólares, además de un bono adicional de $7 mil 500 dólares por cada agente que se suma al programa.

Incentivos que premian detenciones

Documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, filtrados por un periodista independiente, revelan que los agentes comienzan a recibir incentivos económicos una vez que realizan su primer arresto de un migrante.

El esquema también contempla compensaciones por la detención de menores no acompañados, lo que ha encendido alertas entre organizaciones civiles.

Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, advirtió que estos acuerdos financieros pueden influir en el comportamiento policial.

“Este tipo de incentivos promueve el sesgo racial y los arrestos por delitos menores”, señaló.

Las críticas se centran en el riesgo de que las detenciones respondan más a estímulos económicos que a criterios de seguridad pública.

La mayoría, sin delitos graves

Aunque el programa fue presentado en septiembre de 2025 como una herramienta para detener a criminales peligrosos, cifras del Transactional Records Access Clearinghouse indican que más del 70% de los migrantes detenidos no han sido condenados por delito alguno.

En los casos donde sí existe una sentencia, predominan infracciones menores, como faltas de tránsito.

Florida y Texas concentran apoyos

Los estados con mayor número de acuerdos son Florida, con 270 departamentos participantes, y Texas, con 161.

En términos de recursos, Florida ha recibido más de $149 millones de dólares en fondos federales, mientras que Texas acumula alrededor de $13 millones.

Según estimaciones de FWD.us, entre 13 mil 800 y 15 mil 800 agentes han sido capacitados en todo el país para desempeñar funciones migratorias, ampliando significativamente la red de aplicación de estas políticas.

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