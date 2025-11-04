Donald Trump mantiene respaldo a candidato independiente de NY

El presidente estadounidense Donald Trump ha dado su apoyo a Andrew Cuomo en la carrera por la alcaldía de Nueva York, instando a los votantes a no elegir al favorito de izquierda, Zohran Mamdani.

"Te guste o no Andrew Cuomo, no tienes opción. Debes votarlo y esperar que haga un trabajo fantástico", publicó Trump en Truth Social el lunes por la noche.

"¡Él es capaz, Mamdani no!".

El tibio respaldo al exgobernador de Nueva York se produce en vísperas de las muy seguidas elecciones a la alcaldía. El domingo, el presidente dijo que se mostraría reacio a enviar fondos federales a su ciudad natal, Nueva York, si Mamdani resulta elegido.

"Me va a resultar difícil como presidente dar mucho dinero a Nueva York, porque si tienes a un comunista al mando de Nueva York, lo único que estás haciendo es desperdiciar el dinero que envías allí", dijo Trump en una entrevista televisiva.

Trump, también republicano, se negó a respaldar a Sliwa en su publicación, diciendo: "Un voto por Curtis Sliwa... es un voto por Mamdani".

Sobre la financiación federal, el presidente añadió: "Es muy improbable que yo contribuya con fondos federales, aparte del mínimo indispensable", si Mamdani resulta elegido.

Trump y Cuomo han sido acérrimos rivales políticos en el pasado, especialmente durante la pandemia de Covid-19, cuando Trump estaba en la Casa Blanca por primera vez y Cuomo era gobernador de Nueva York.

… Y critica a Zohran Mamdani

Trump ha intentado presentar a Zohran Mamdani, como un extremista y un peligro para Estados Unidos.

El presidente ha calificado al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York —quien se autodenomina socialista democrático— de "comunista lunático al 100%" y lo ha acusado de encontrarse ilegalmente en el país. También ha amenazado con recortar los fondos federales a la ciudad de Nueva York si Mamdani gana.

El martes por la mañana, Trump publicó en su plataforma Truth Social: "¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani, un antisemita declarado y probado, es una persona estúpida!"

El mes pasado, Trump dijo que Mamdani "odia a los judíos y, sin embargo, cuenta con el apoyo de los judíos".

Algunos judíos neoyorquinos han discrepado con la postura sumamente crítica de Mamdani contra la guerra de Israel en Gaza.

El Comité Judío Americano afirma estar "profundamente preocupado" por el "uso continuado por parte de Mamdani de una retórica problemática en lo que respecta a Israel y los judíos".

Pero Mamdani, musulmán, también ha recibido el apoyo de varios grupos judíos, en su mayoría progresistas, lo que refleja la división dentro de la comunidad respecto a su candidatura.

La publicación de Trump "demuestra una vez más que no le importan los judíos", dijo Jamie Beran, director ejecutivo de la organización judía nacional progresista Bend the Arc, a la BBC en un comunicado.

