Donald Trump propone a Lance Schroyer para encabezar ICE

Donald Trump anunció la nominación a través de un mensaje en Truth Social, donde destacó que Lance Schroyer acumula más de 29 años de experiencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Lance Schroyer, exagente de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma y veterano de las fuerzas del orden, para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una de las agencias clave en la política migratoria de su administración.

La designación deberá ser ratificada por el Senado y ocurre en un momento de fuerte presión sobre ICE, organismo encargado de ejecutar detenciones, deportaciones y operativos migratorios al interior de Estados Unidos.

Trump apuesta por un perfil policial para dirigir ICE

Trump anunció la nominación a través de un mensaje en Truth Social, donde destacó que Lance Schroyer acumula más de 29 años de experiencia en labores de seguridad pública.

Schroyer se desempeña actualmente como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien ha respaldado su nombramiento al considerar que puede fortalecer la estrategia federal para localizar, detener y deportar a migrantes en situación irregular.

Su perfil responde a la línea que la Casa Blanca ha impulsado durante el segundo mandato de Trump: colocar a funcionarios con experiencia operativa y policial en puestos clave del aparato migratorio.

La nominación deberá pasar por el Senado

Si es confirmado, Schroyer reemplazará al actual director interino de ICE, David Venturella, funcionario con décadas de experiencia en el sistema migratorio estadounidense que asumió el cargo en mayo.

Venturella llegó al puesto tras la salida de Todd Lyons, quien encabezó la agencia desde marzo de 2025, cuando la administración Trump intensificó su campaña de arrestos y deportaciones.

La dirección de ICE ha permanecido durante casi una década en manos de funcionarios interinos. La última persona confirmada por el Senado para ese cargo fue Sarah Saldaña, nombrada durante la administración de Barack Obama.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ICE se ha consolidado como el principal instrumento de su política de endurecimiento migratorio.

La agencia ha encabezado operativos, detenciones y procesos de deportación en distintas regiones del país, en línea con la promesa presidencial de llevar a cabo una de las campañas migratorias más agresivas de la historia reciente de Estados Unidos.

Uno de los programas asociados a esta estrategia es el 287(g), mecanismo que permite a autoridades estatales y locales colaborar con ICE en tareas de aplicación de leyes migratorias bajo supervisión federal.

Detenciones alcanzan cifra histórica

En enero de este año, ICE mantenía bajo custodia a más de 71 mil personas, la cifra más alta registrada en la historia de la agencia.

El aumento de las detenciones también ha generado señalamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente por las condiciones en los centros de detención y por el incremento de muertes de migrantes bajo custodia.

Un informe divulgado este mes documentó 52 fallecimientos durante los primeros 500 días del segundo mandato de Trump y concluyó que la tasa de mortalidad en los centros de detención de ICE es la más alta registrada en al menos una década.

La nominación de Schroyer abre ahora una nueva etapa para la agencia, en medio de un debate nacional sobre el alcance de las políticas migratorias, el papel de las fuerzas del orden y los límites de la estrategia de deportaciones masivas impulsada por la Casa Blanca.