Presidente de EUA nomina a James McDonald para fiscal de NY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que nominará al abogado James McDonald para ocupar el cargo de fiscal del Distrito Sur de Nueva York, luego de que Jay Clayton, quien encabezaba esa oficina, fuera designado como nuevo Director de Inteligencia Nacional.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de una publicación en Truth Social, donde destacó la trayectoria profesional de McDonald en el ámbito jurídico y regulatorio.

Amplia experiencia en el sector legal

Trump señaló que McDonald se desempeñó como fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York y fue director de cumplimiento normativo en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos durante su primer mandato.

Asimismo, destacó que actualmente es socio del bufete Sullivan & Cromwell, además de haber sido asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr.

El mandatario también resaltó que McDonald es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y de la Universidad de Harvard.

"Estoy convencido de que Jamie obtendrá excelentes resultados para nuestro país, ya que cuenta con el respeto de nuestros patriotas de las fuerzas del orden, la comunidad jurídica y la magistratura, y colaborará de manera fantástica con ellos", escribió Trump.

Fiscalía con casos de alto perfil

El Distrito Sur de Nueva York es una de las fiscalías federales más importantes de Estados Unidos y está a cargo de investigaciones y procesos judiciales de alto impacto.

Entre los casos que atiende se encuentra el del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

La oficina también lleva procesos vinculados al narcotráfico, como el del gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el del exdirector de la principal agencia antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez, condenado en marzo a 25 años de prisión.

Además de los casos relacionados con el crimen organizado, el Distrito Sur de Nueva York dirigió el proceso contra el rapero Sean "Diddy" Combs y actualmente lleva el juicio federal de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

McDonald reemplazará a Jay Clayton, quien fue nominado para dirigir la Inteligencia Nacional, en una transición que se produce tras la controversia generada por la propuesta de nombramiento de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y heredero de una fortuna inmobiliaria.

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