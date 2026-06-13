Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_06_13_T141805_340_5cb03342df
Internacional

Presidente de EUA nomina a James McDonald para fiscal de NY

El presidente de EUA Donald Trump anunció que propondrá a James McDonald para encabezar la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York

  • 13
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que nominará al abogado James McDonald para ocupar el cargo de fiscal del Distrito Sur de Nueva York, luego de que Jay Clayton, quien encabezaba esa oficina, fuera designado como nuevo Director de Inteligencia Nacional.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de una publicación en Truth Social, donde destacó la trayectoria profesional de McDonald en el ámbito jurídico y regulatorio.

Amplia experiencia en el sector legal

Trump señaló que McDonald se desempeñó como fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York y fue director de cumplimiento normativo en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos durante su primer mandato.

Asimismo, destacó que actualmente es socio del bufete Sullivan & Cromwell, además de haber sido asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr.

El mandatario también resaltó que McDonald es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y de la Universidad de Harvard.

"Estoy convencido de que Jamie obtendrá excelentes resultados para nuestro país, ya que cuenta con el respeto de nuestros patriotas de las fuerzas del orden, la comunidad jurídica y la magistratura, y colaborará de manera fantástica con ellos", escribió Trump.

Fiscalía con casos de alto perfil

El Distrito Sur de Nueva York es una de las fiscalías federales más importantes de Estados Unidos y está a cargo de investigaciones y procesos judiciales de alto impacto.

Entre los casos que atiende se encuentra el del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

La oficina también lleva procesos vinculados al narcotráfico, como el del gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el del exdirector de la principal agencia antidrogas de Bolivia, Maximiliano Dávila Pérez, condenado en marzo a 25 años de prisión.

Además de los casos relacionados con el crimen organizado, el Distrito Sur de Nueva York dirigió el proceso contra el rapero Sean "Diddy" Combs y actualmente lleva el juicio federal de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

McDonald reemplazará a Jay Clayton, quien fue nominado para dirigir la Inteligencia Nacional, en una transición que se produce tras la controversia generada por la propuesta de nombramiento de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y heredero de una fortuna inmobiliaria.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_a3171c77cd
Trump se convierte en presidente más longevo al cumplir 80 años
inter_iran_misil_d9810e19b7
Irán advierte de que responderá a los ataques israelíes en Líbano
miles_personas_exigen_madrid_barcelona_mejores_condiciones_727dbd3e25
Miles protestan por mejores condiciones para docentes en España
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_a3171c77cd
Trump se convierte en presidente más longevo al cumplir 80 años
inter_iran_misil_d9810e19b7
Irán advierte de que responderá a los ataques israelíes en Líbano
omar_artan_cobrara_sueldo_pese_a_no_arbitrar_eua_0958b24213
Omar Artán cobrará su sueldo pese a no arbitrar en Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_f1ddb85abb
Ya llegó el ‘finde’; descubre cómo puedes disfrutarlo
publicidad
×