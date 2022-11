Dos volcanes estallan en la península de Kamchatka, en Rusia

Dos volcanes en la península de Kamchatka en Rusia, han entrado en erupción causando nubes de lava y cenizas.

La península, en el océano Pacífico a unos 6 mil 600 kilómetros al este de Moscú, es una de las áreas de mayor actividad geotérmica del planeta, con unos 30 volcanes activos.

La actividad volcánica surgió luego de un fuerte terremoto el sábado, reportó la prensa local.

Russia: One of the largest volcanoes, the Shiveluch volcano, began to erupt in Kamchatka. It was filmed by the cameras of the Kamchatka branch of the FRC EGS RAS. The height of the ash emission was 5 thousand meters above sea level....20-11-2022 pic.twitter.com/6rmK9Nd3pe