Dron ruso cae en Rumania y deja heridos tras ataque a Ucrania

Un dron ruso utilizado en un ataque masivo contra Ucrania impactó un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, dejando dos personas heridas y elevando la tensión entre Rusia y la OTAN.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este viernes, mientras Moscú lanzaba una nueva ofensiva aérea sobre territorio ucraniano con cientos de drones y misiles.

Las autoridades rumanas confirmaron que la aeronave ingresó a su espacio aéreo antes de estrellarse contra un inmueble residencial cercano al río Danubio, en una zona próxima a las fronteras con Ucrania y Moldavia.

El Ministerio de Defensa de Rumania informó que el dron fue rastreado por radar antes de impactar el techo del edificio en Galati.

Tras la explosión se registró un incendio y varios residentes tuvieron que ser evacuados.

Las autoridades señalaron que dos personas resultaron con heridas leves y fueron atendidas por servicios de emergencia.

El general Gheorghe Maxim, comandante interino del Estado Mayor Conjunto rumano, aseguró que el hecho “no representa un ataque directo de Rusia contra Rumania”, aunque advirtió que Moscú sí constituye una amenaza para la seguridad regional.

Rumania pide acelerar sistemas para derribar drones

Tras el incidente, el gobierno rumano solicitó a la OTAN acelerar el despliegue de capacidades para interceptar drones que ingresen en su territorio.

El presidente rumano, Nicusor Dan, convocó de emergencia al principal órgano de defensa del país y calificó lo ocurrido como “el peor incidente que ha golpeado el territorio nacional” desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

“No hay ambigüedad sobre el autor y la causa de este asalto”, escribió el mandatario en redes sociales, responsabilizando directamente a Rusia.

Rumania ha reportado en varias ocasiones la caída de restos de drones rusos en zonas fronterizas, pero nunca antes se habían registrado civiles lesionados.

Întreaga responsabilitate pentru incidentul grav în care doi cetățeni români au fost răniți revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Raportat la această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost… pic.twitter.com/DOGaQYrGY5 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026

OTAN y líderes europeos condenan el incidente

La caída del dron provocó reacciones inmediatas de aliados occidentales.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó solidaridad con Rumania y reiteró que la alianza está preparada para defender “cada centímetro” del territorio aliado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el incidente demuestra que “la guerra de agresión de Rusia ha cruzado otra línea”.

“Un dron ruso impactó una zona densamente poblada en Rumania, hiriendo a civiles. En territorio de la Unión Europea”, señaló.

Además, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, también condenó la incursión y aseguró que Rusia continúa escalando el conflicto.

Rusia lanzó más de 230 drones y un misil

De acuerdo con la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche 232 drones y un misil balístico contra distintas regiones del país.

Las defensas aéreas de Ucrania lograron derribar 217 drones, aunque se registraron impactos en al menos 14 zonas.

Las autoridades ucranianas alertaron que Moscú continúa intensificando sus ataques con drones y misiles contra infraestructura y ciudades.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó ante el Consejo de Seguridad sobre el riesgo de que la guerra entre Rusia y Ucrania se salga de control.

El diplomático aseguró que la intensificación de los ataques puede generar consecuencias “desconocidas e imprevistas” y reveló que en los primeros cuatro meses del año han muerto más civiles que en el mismo periodo de los últimos tres años.

Guterres pidió un alto el fuego inmediato e incondicional, además de reforzar los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor del conflicto.

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