Elon Musk se burla de críticas tras gesto polémico

Elon Musk se ha burlado de las críticas que ha recibido después de que en un evento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump realizara un gesto que ha sido comparado con el saludo nazi.

Ante las críticas, el fundador de Tesla solo ha avivado las llamas de la sospecha si realizó dicho saludo, pues no ha negado de manera explícita esas afirmaciones. Sin embargo, sí se ha burlado de las críticas y atacó a las personas que hacían esa interpretación mediante sus redes sociales.

Musk fue uno de los protagonistas durante la investidura de Trump por este llamativo gesto, tras el cual grupos de ultraderecha y extremistas nacionalistas han festejado este acontecimiento.

Después de ser señalado en redes, Elon dijo que ya era muy cansado que muchas personas son comparadas con Hitler, entre ellas Donald Trump.

Frankly, they need better dirty tricks. The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0

“De verdad, necesitan mejores trucos sucios de propaganda. El ataque de decir que ‘todos son Hitler’ es muy cansado”, apuntó en un tuit que mostraba una vieja publicación de él mismo, donde anunció que no votaría más por el partido demócrata y que se inclinaba ante los republicanos.

En los tuits citados, Musk no ha negado que se trate de un saludo nazi.

En una publicación en la que se mostraba que la página de Wikipedia del mismo Elon Musk se mencionaba sobre que dicho gesto fue comparado con el saludo nazi o uno fascista, el propio Musk dijo que los medios tradicionales realizaban propaganda, sin dar una explicación más a fondo con respeto a lo que mencionó.

Since legacy media propaganda is considered a “valid” source by Wikipedia, it naturally simply becomes an extension of legacy media propaganda! https://t.co/lwQlM51FRX