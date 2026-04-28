Emiratos Árabes Unidos deja OPEP por crisis en estrecho de Ormuz

En un movimiento que sacude al mercado petrolero internacional, Emiratos Árabes Unidos anunció su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la alianza OPEP+, efectiva a partir del 1 de mayo de 2026.

De acuerdo con la agencia oficial WAM, la decisión responde a “intereses nacionales” y a la necesidad de actuar ante las perturbaciones en el golfo Pérsico, particularmente en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo a nivel mundial.

Crisis regional impacta la producción

El anuncio llega en un contexto de alta tensión geopolítica. La guerra en la región y el bloqueo en Ormuz provocaron una fuerte caída en la producción de la OPEP durante marzo, con una reducción cercana a 8 millones de barriles diarios, equivalente a un descenso del 27.5% respecto a febrero.

Los países más afectados han sido Irak y otras naciones del golfo Pérsico, cuya capacidad de exportación depende en gran medida de esta vía marítima.

EAU apuesta por mayor flexibilidad energética

El ministro de Energía e Infraestructura, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió la medida al señalar que se trata de una evolución alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo.

Según el gobierno emiratí, la estabilidad del sistema energético global depende de suministros “flexibles, fiables y asequibles”, en un entorno donde se prevé que la demanda mundial continúe creciendo.

Tras su salida, EAU adelantó que aumentará su producción de forma gradual y prudente, manteniendo su papel como proveedor confiable.

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Una relación histórica que llega a su fin

Cabe señalar que Emiratos formaba parte de la OPEP desde 1967, cuando se integró a través del emirato de Abu Dabi, y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971.

Durante décadas, el país fue considerado un actor clave en la estabilidad del mercado petrolero y en el diálogo entre productores, además ha destacado por producir crudo competitivo y con menor intensidad de carbono.

La salida también ocurre en medio de fricciones con otros países del golfo, a los que EAU ha acusado de falta de coordinación frente a los ataques de Irán contra infraestructura energética.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a la OPEP por presuntamente inflar los precios del petróleo, lo que añade presión internacional sobre el organismo.

Pese a su salida, Emiratos reiteró que continuará colaborando con productores y consumidores, además de invertir en toda la cadena energética, incluyendo petróleo, gas y energías renovables.

El país aseguró que su decisión no implica un abandono de la cooperación internacional, sino un ajuste estratégico para fortalecer su resiliencia y responder a un entorno energético cada vez más incierto.

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