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Internacional

EAU denuncia nuevos ataques iraníes con misiles y drones

Emiratos Árabes aseguró que activó sus sistemas antiaéreos tras una nueva ofensiva iraní, en medio del aumento de tensiones con EUA en el estrecho de Ormuz

  • 07
  • Mayo
    2026

Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó este viernes de nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz, debilitando el frágil alto el fuego vigente desde hace un mes.

El Ministerio de Defensa emiratí indicó en X que su escudo antiaéreo estaba respondiendo a "misiles y drones procedentes de Irán", a la vez que confirmó que "los sonidos escuchados en áreas dispersas del país" eran el resultado "de la acción de los sistemas de defensa".

Este ataque sucede después de que el jueves el Comando Central de Estados Unidos asegurase haber atacado objetivos militares iraníes, en respuesta a las acciones de Teherán contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.

El Ejército de Irán acusó a Washington de violar el alto el fuego con un ataque en la zona pero, horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país mantiene las negociaciones con los persas.

Las hostilidades se producen cuando se cumple un mes del inicio del alto el fuego decretado unilateralmente por Trump el 8 de abril, sin que todavía se haya materializado un acuerdo de paz con Teherán.

EAU, como la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares y comparten intereses con la Casa Blanca, han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra la República Islámica.

Emiratos fue el país más golpeado de la región y, según los últimos datos del Ministerio de Defensa, interceptó más de 550 misiles y 2.260 drones, en una oleada que causó daños en infraestructuras energéticas, alteró el tráfico aéreo y dejó más de una decena de muertos.

En este contexto, el jueves EAU anunció la creación de un comité encargado de documentar las consecuencias de los ataques de Irán contra la nación petrolera, con el objetivo de que Teherán rinda cuentas a Abu Dabi.


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