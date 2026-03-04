Podcast
reino_unido_sufre_ataque_portaaviones_estrecho_ormuz_f1fcf956a7
Reino Unido sufre ataque a portacontenedores en estrecho de Ormuz

Previo a esto, se informó sobre un acto similar al este de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos horas después de reportar actividad sospechosa en la misma zona

  • 04
  • Marzo
    2026

Un portaaviones perteneciente Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) de Reino Unido notificó este miércoles un ataque en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

En un comunicado emitido por la organización, la embarcación fue impactada por un proyectil de origen desconocido

"Un buque portacontenedores ha sido golpeado por un proyectil desconocido justo por encima de la línea de flotación, desatando un incendio en la sala de máquinas. La tripulación ha abandonado el buque y todos están localizados y no reportan daños" detalló.

Ataques previos a embarcaciones de Reino Unido

Previo a esto, se informó sobre un acto similar al este de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. horas después de una "actividad sospechosa" cerca del estrecho de Ormuz, después de que el capitán de otro buque informara de una fuerte explosión en las proximidades de su embarcación.

Ese incidente se produjo a unos 253,7 kilómetro al este de Mascate, Omán, y según la información difundida por el organismo británico, tanto el barco como su tripulación se encuentran a salvo y las autoridades investigan lo ocurrido.

Afirmaron que estas que abrieron una investigación para esclarecer este ataque. El general de brigada Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió que no permitirán que "ni una sola gota de petróleo" salga de la región y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz.

Con esta agresión, se suman tres hechos contra la navegación en Ormuz o el golfo Pérsico en lo que va del conflicto en Medio Oriente.


