Encuentran culpable a exguardia de cárcel por muerte de reo en NY

Autoridades exigieron justicia por el hombre de 43 años, quien fue golpeado por al menos una decena de guardias causando heridas que provocaron su muerte

  • 20
  • Octubre
    2025

Un jurado declaró culpable a un exguardia de una prisión de Nueva York por su presunta participación en la muerte de un reo afroamericano tras ser golpeado brutalmente por un grupo de funcionarios del penal mientras tenía sus manos atadas a la espalda en 2024.

De acuerdo con las imágenes obtenidas por cuatro cámaras corporales, una decena de guardias agredieron a Robert L. Brooks, de 43 años, lo que provocó la indignación de diversas autoridades, incluida la gobernadora Kathy Hochul.

Con base a la autopsia, la causa de la muerte de la víctima fue por compresión del cuello y múltiples lesiones por impacto contundente.

Tres de los guardias enfrentaron juntos un juicio luego de ser acusados de homicidio en primer y segundo grado, por lo que el jurado declaró culpable a David Kingsley. Este hombre aparece en el video sujetando por el cuello a la víctima.

Otros seis acusados se declararon previamente culpables, y un séptimo enfrentará juicio en enero.

Los oficiales de seguridad de la prisión trataron de desactivar sus cámaras pero no sabían que los dispositivos todavía estaban funcionando de modo "pasivo", capturando video pero no audio.

Un total de 17 empleados del penal fueron suspendidos sin sueldo, incluidos las enfermeras, y uno más que renunció.


