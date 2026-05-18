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Nacional

FGR brinda avances sobre laboratorios clandestinos en Chihuahua

Autoridades destacaron que se encuentran en proceso de verificar si agentes ministeriales se vieron involucrados en el descubrimiento de estas instalaciones

  • 18
  • Mayo
    2026

Tras el descubrimiento de los laboratorios clandestinos en Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) brindó mayores avances sobre las instalaciones descubiertas en el municipio de Morelos.

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A través de redes sociales, el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, sostuvo que la zona se encuentra custodiada por fuerzas federales mientras se trasladan las sustancias encontradas para su destrucción.

"En lo que se refiere a la indagatoria que se integra con motivo del hallazgo del laboratorio clandestino a cargo de la Fiscalía Federal en el estado de Chihuahua, la zona continúa resguardada con auxilio de las Fuerzas Federales y continuamos con el proceso de embalaje y traslado de las sustancias para su posterior destrucción."

Lara López aseguró que la dependencia procedió con las indagatorias para localizar a los dueños del predio, así como a las empresas encargadas de proveer los recursos necesarios para llevar a cabo la producción de los narcóticos.

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Defensa Nacional aparentemente participó en descubrimientos de narcolaboratorio

Durante su mensaje, el también fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes señaló que, como parte de las indagatorias de este caso, entrevistaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que aparentemente participaron en funciones de seguridad perimetral para el hallazgo del laboratorio clandestino.

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Además, destacó que la dependencia federal se encuentra en proceso de verificar si agentes ministeriales se vieron involucrados en el descubrimiento de estas instalaciones.

"Asimismo, la Fiscalía General de la República está en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo, y que el operativo que culminó en la localización del laboratorio se haya llevado de manera adecuada, en términos de la normatividad aplicable".

El pasado 7 de mayo, personal de la Fiscalía General de la República localizó un narcolaboratorio que resguardaba más de 55 mil litros de sustancias líquidas y 50 toneladas de presunta droga.

Trascendió que estas instalaciones ilegales se relacionaban directamente con los agentes de la CIA que perdieron la vida en un accidente carretero semanas previas al hallazgo.

Concluyó que los avances obtenidos durante los próximos días se compartirán de forma "transparente y oportuna" en la medida en que el proceso lo permita.

Te recomendamos: Incautan narcolaboratorio con 50 toneladas de droga en Chihuahua

 


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