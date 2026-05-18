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Internacional

Al menos cinco muertos tras ataque en mezquita de San Diego

Entre las víctimas mortales se encuentran dos presuntos atacantes y tres adultos que se encontraban en el lugar al momento de los hechos

  • 18
  • Mayo
    2026

Al menos cinco personas murieron este lunes durante un ataque armado en el Centro Islámico de San Diego, considerado la mezquita más grande del condado ubicado en California, Estados Unidos.

De acuerdo con el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, entre las víctimas mortales se encuentran dos presuntos atacantes y tres adultos que se encontraban en el lugar al momento de los hechos.

Presuntos atacantes murieron por heridas autoinfligidas

Según las primeras investigaciones del FBI, los dos sospechosos tendrían entre 17 y 19 años y habrían muerto por heridas de bala autoinfligidas.

Las autoridades localizaron los cuerpos de ambos adolescentes dentro de un vehículo cercano a la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas fue identificada como un guardia de seguridad que intentó contener la situación durante el ataque.

“La investigación de este trágico suceso requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas”, declaró Wahl ante medios de comunicación.

El jefe policiaco también señaló que las autoridades investigan el caso bajo la línea de un posible crimen de odio, al menos hasta que se determine lo contrario.

“Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana”, expresó Scott Wahl.

Amplio operativo en la mezquita más grande del condado

El ataque ocurrió alrededor de las 12:00 horas (tiempo local), cuando la policía desplegó un fuerte operativo tras recibir reportes de un “tirador activo” en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el barrio de Clairemont.

Imágenes difundidas en redes sociales y medios estadounidenses mostraron a decenas de personas evacuando el recinto religioso, incluidos menores de edad que fueron escoltados por elementos de seguridad.

La mezquita funciona como uno de los principales puntos de reunión para la comunidad musulmana de la región.

Aumenta preocupación por violencia contra comunidades musulmanas

Este ataque ocurre en medio de un incremento en los incidentes violentos y amenazas dirigidas contra comunidades musulmanas y lugares de culto en Estados Unidos, situación que ha generado preocupación entre organizaciones civiles y autoridades locales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un posible móvil del ataque ni la identidad de las víctimas.

El FBI y corporaciones locales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron motivaciones raciales o religiosas detrás del atentado.


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