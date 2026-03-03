Sólo uno de cada cuatro estadounidenses apoya ataques contra Irán

Sólo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques que mataron al líder iraní, mientras que aproximadamente la mitad —incluido uno de cada cuatro republicanos— cree que el presidente Donald Trump está demasiado dispuesto a usar la fuerza militar, según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó el domingo.

Alrededor del 27% de los encuestados afirmó aprobar las huelgas, mientras que el 43% las desaprobó y el 29% no estaba seguro. Aproximadamente nueve de cada diez encuestados afirmaron haber oído hablar al menos un poco sobre las huelgas, que comenzaron la madrugada del sábado.

La encuesta mostró que el 56% de los estadounidenses cree que Trump, quien también ha ordenado ataques en Venezuela, Siria y Nigeria en los últimos meses, está demasiado dispuesto a usar la fuerza militar para promover los intereses estadounidenses. La gran mayoría de los demócratas (87%) compartía esta opinión, al igual que el 23% de los republicanos y el 60% de quienes no se identifican con ninguno de los dos partidos políticos.

La encuesta se realizó durante los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, y se clausuró antes de que el ejército estadounidense anunciara las primeras bajas estadounidenses en la operación. Seis militares estadounidenses han muerto y cinco más han resultado gravemente heridos desde los ataques, que sumieron a Oriente Medio en un nuevo e impredecible conflicto.

Preocupación por daños a las tropas

Mientras que el 55% de los republicanos dijeron que aprobaban los ataques y el 13% los desaprobaban, la encuesta de Reuters/Ipsos encontró que el 42% en el partido de Trump dijo que sería menos probable que apoyara la campaña contra Irán si esta conduce a que "las tropas estadounidenses en Medio Oriente resulten muertas o heridas".

El índice de aprobación presidencial de Trump bajó levemente al 39%, un punto porcentual por debajo de una encuesta de Reuters/Ipsos realizada entre el 18 y el 23 de febrero.

Los ataques contra Irán comenzaron tres días antes de las primeras primarias de las elecciones intermedias estadounidenses, que determinarán si los republicanos de Trump mantienen su mayoría en el Congreso durante los próximos dos años. Las encuestas de Reuters/Ipsos han demostrado sistemáticamente que la principal preocupación de los votantes de cara a las elecciones es la economía, mucho más que los asuntos exteriores.

