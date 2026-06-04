Pierde Netanyahu el respaldo en el norte de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfrenta una caída significativa en su apoyo en el norte del país, una región clave en términos electorales, donde los ataques con cohetes de Hezbollah han golpeado con mayor intensidad.

De acuerdo con una encuesta elaborada en mayo por Agam Labs de la Universidad Hebrea de Israel, los votantes del norte han abandonado al partido Likud más rápidamente que en otras zonas, al tiempo que han endurecido sus críticas por la conducción de la guerra en el Líbano.

El descenso en la popularidad del mandatario ocurre en un contexto complejo, marcado por presiones internas y externas. Por un lado, Irán ha exigido frenar la ofensiva israelí como condición para cualquier posible acuerdo con Estados Unidos, mientras que, en el terreno doméstico, crece la exigencia de una postura más contundente.

A pesar del reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y el Líbano, la medida no parece satisfacer a los habitantes del norte, quienes enfrentan ataques constantes con cohetes y drones.

Las elecciones generales previstas para octubre podrían poner en riesgo la continuidad de la coalición gobernante de Netanyahu, considerado uno de los líderes más resilientes de la política israelí.

En ciudades como Kiryat Shmona, donde cerca de la mitad del electorado respaldó al Likud en los últimos comicios, la principal preocupación es la seguridad ante los ataques casi diarios de Hezbollah.

“Durante toda la noche se oyen fuertes explosiones”, relató Moshe Yifrah, residente de 45 años de esa localidad, quien expresó su rechazo a un alto el fuego.

“¿Con quién lo haríamos? ¿Con asesinos que quieren matarnos?”, cuestionó.

Los testimonios reflejan el sentir de una población que no confía en soluciones diplomáticas inmediatas y que demanda una estrategia militar más firme, en contraste con los esfuerzos internacionales para contener la escalada en Medio Oriente.

La situación coloca a Netanyahu en una posición delicada, atrapado entre el desgaste electoral en regiones clave y las presiones diplomáticas de sus aliados, en un momento decisivo rumbo a las elecciones.

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