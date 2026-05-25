'Irán entregará el uranio enriquecido para destruirlo': Trump

Este lunes, el presidente de Estados Unidos reiteró que las reservas de uranio enriquecido de Irán serán entregadas a Washington para su destrucción, aunque no ofreció detalles del proceso, el cual estaría incluido en las negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que el uranio sería entregado para que, en conjunto con Irán, sea destruido dentro del propio país persa o en “otra ubicación aceptable”.

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente —en conjunto y en coordinación con la República Islámica de Irán—, destruido in situ o en otra ubicación aceptable”.

Trump añadió que este proceso debe contar con el acompañamiento de la Comisión de Energía Atómica o un organismo equivalente, que fungirá como testigo del procedimiento.

Estados Unidos e Irán intensifican negociaciones

Durante los últimos días, Washington y Teherán han intensificado sus contactos diplomáticos y actualmente afinan los detalles de un posible acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

La Casa Blanca confía en que el pacto pueda concretarse en los próximos días; sin embargo, autoridades iraníes señalaron este lunes que un acuerdo definitivo todavía no es inminente.

Según filtraciones difundidas por medios internacionales, el convenio contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento gradual de sanciones contra Irán.

No obstante, el acuerdo dejaría el tema nuclear para una etapa posterior, situación que ha generado críticas entre senadores republicanos cercanos a Trump.

Trump insiste en que Irán no tendrá armas nucleares

El mandatario estadounidense también dedicó parte del lunes a responder a las preocupaciones surgidas dentro de su propio partido respecto al alcance de las negociaciones.

Durante una ceremonia por el Día de los Caídos realizada en el Cementerio Nacional de Arlington, Trump aseguró que Irán “nunca obtendrá” un arma nuclear.

El acto rindió homenaje a los 13 soldados estadounidenses fallecidos durante el conflicto con la República Islámica.

Un día antes, un funcionario de la Administración Trump adelantó a la cadena CBS que Irán había aceptado en principio desprenderse de uranio altamente enriquecido, aunque sin revelar detalles adicionales sobre el mecanismo de entrega y destrucción.

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