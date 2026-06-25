Estiman 212 decesos causados por intensa ola de calor en España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves se dé 'por finalizado el episodio de ola de calor' en el país

Ante la ola de calor que arrasa con Europa, el sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) dio a conocer que al menos 212 personas perdieron la vida a causa de este fenómeno meteorológico en el país.

En conjunto con la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), se dio a conocer que no es un registro real, sino una proyección estadística cruzando las temperaturas y la mortalidad diaria observada.

El día de mayor "sobremortalidad" en España según este cálculo fue el miércoles, cuando se registraron 95 decesos, mientras que el lunes y el martes, los más cálidos registrados en el país para el mes de junio desde al menos 1950, se contabilizaron 38 y 66, respectivamente.

Diana Gómez, científica del instituto, mencionó que se trata de datos preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables.

También está constatado que el calor mata sobre todo a los más vulnerables, agravando patologías previas; 200 de las defunciones calculadas por el sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria son de personas mayores de 65 años.

Junio supera mínimas con 30 °C por varias noches consecutivas

Otro récord que deja este mes de junio es que, por primera vez, se han superado mínimas de 30 grados y además durante varias noches consecutivas.

Hasta ahora, el registro oficial de muertes por efectos de las altas temperaturas en España incluye a dos fallecidos: un hombre de 68 años que murió el pasado martes en Andalucía y otro de 42 años que falleció este jueves en Extremadura.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves se dé "por finalizado el episodio de ola de calor" en España.