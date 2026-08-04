Una de ellas fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, formuló la crítica más contundente porque anunció que Italia aplicaría controles fronterizos

Inicio / Internacional / España rechaza críticas de Unión Europea por crisis de Ceuta

Ante las políticas migratorias impuestas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, líderes de la Unión Europea emitieron duras críticas por la llegada masiva de migrantes registrada en su frontera con el norte de África.

La entrada de más de 72,000 migrantes durante este fin de semana provocó una crisis humanitaria en Ceuta, lo que reabrió el debate migratorio de al menos 27 países.

Ante esto, líderes de la Unión Europea se lanzaron rápidamente contra Sánchez una vez que los videos de Ceuta se hicieron virales. Muchos culparon del incidente a las políticas progresistas de su gobierno, por lo que se movilizaron para pedir nuevos controles fronterizos en los puntos de entrada por mar, aire y tierra.

Una de ellas fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, formuló la crítica más contundente contra Sánchez, además de anunciar que Italia aplicaría controles fronterizos aéreos y marítimos con España.

Crítica hacia fallo se extiende por la Unión Europea

Pero la crítica se extendió por toda la Unión Europea, y Meloni firmó una carta conjunta con otros 21 líderes desde Finlandia hasta Malta que señaló una sentencia de julio de una corte española como el “detonante” de “este ataque contra nuestro sistema de migración y asilo”.

Esto se debe a que el Tribunal Supremo español dictaminó que los migrantes que llegaban por mar no podían ser deportados sumariamente sin el debido proceso, a diferencia de quienes cruzan por tierra o trepan la valla fronteriza de Ceuta, porque no habían atravesado una barrera física.

El gobierno de Marruecos considera la situación como un resultado previsible del fallo judicial, dijo un diplomático de alto rango que habló bajo condición de anonimato para tratar un asunto altamente sensible.

Miles de migrantes irrumpen en Ceuta y reavivan crisis fronteriza

Miles de migrantes provenientes de Marruecos arribaron este jueves por las costas de Ceuta, en una avalancha de personas se congregó a más de cinco kilómetros de personas.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento del arribo de miles de extranjeros provenientes de Marruecos de forma descontrolada.