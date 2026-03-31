NFL llegará a Italia este 2026 con Cleveland Browns y Saints

La NFL continuará su proceso de internacionalización y en 2026 sumará a Italia como nuevo mercado estratégico, donde las franquicias Cleveland Browns y New Orleans Saints impulsarán su marca y afición.

El anuncio forma parte del Programa de Mercados Globales (GMP), una iniciativa que busca posicionar a la liga fuera de Estados Unidos mediante activaciones comerciales y deportivas.

“La expansión del programa destaca el enfoque continuo en el crecimiento global para la NFL y los 32 equipos”, señaló el director general internacional de la liga, Gerrit Meier.

Italia, nuevo punto clave en Europa

Con esta incorporación, Italia se convierte en el segundo mercado internacional para los Browns, que ya tienen presencia en Nigeria, y también en el segundo territorio para los Saints, después de Francia.

El objetivo es fortalecer la base de aficionados mediante eventos, campañas y desarrollo de iniciativas como el NFL Flag.

Announcing the expansion of the NFL’s Global Markets Program for 2026 🌎🌍🌏



The Global Markets Program (GMP) provides NFL clubs international marketing rights in countries outside of the U.S. to build brand awareness and fandom globally through fan engagement, events,… pic.twitter.com/9PUVsQGg8b — NFL (@NFL) March 30, 2026

Más equipos amplían su presencia

La estrategia no se limita a Europa. Otras franquicias también ampliarán su alcance en distintos continentes.

Los Las Vegas Raiders, por ejemplo, tendrán presencia en Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, reforzando el interés por el futbol americano en esos mercados.

We are excited to announce that we have been granted marketing rights in Italy 🇮🇹



Through the @NFL Global Markets Program, we are eager to connect with the Italian community, support American football development from youth to elite levels, and grow the Browns global fanbase 🗺️ pic.twitter.com/kK6x8R0pTU — Cleveland Browns (@Browns) March 30, 2026

España mantiene participación

En el caso de España, continuará dentro del programa en 2026 con equipos como Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins, que ya desarrollan actividades para consolidar su base de seguidores.

Actualmente, las 32 franquicias de la NFL participan en este plan global, que abarca 22 mercados internacionales donde se busca acercar el deporte a nuevos públicos.

“El compromiso de toda la liga está ayudando a acelerar la afición por nuestro juego en todo el mundo”, destacó Meier.

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