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Internacional

Astronautas de Artemis II reportó 'problemas en el baño'

El diagnóstico y la reparación del fallo tomarían varias horas, pues esta es la primera vez que se incluye un inodoro funcional en una misión al espacio

  • 01
  • Abril
    2026

La tripulación de la misión Artemis II tuvo un problema con el inodoro de la nave Orión posterior al despegue, informó la NASA este miércoles por la noche.

En la misión, que busca convertirse en la primera en llegar a la órbita lunar en más de 50 años, se detectó una luz intermitente de advertencia que, según explicó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, se debió a un “inconveniente en el controlador” del inodoro.

La primera con inodoro

El funcionario indicó en una rueda de prensa que el diagnóstico y la reparación del fallo tomarían varias horas, pues esta es la primera vez que se incluye un inodoro funcional en una misión al espacio profundo.

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Durante las misiones Apolo de los años sesenta y setenta del siglo XX, los astronautas no contaban con baños a bordo, y debían servirse de bolsas para recoger sus excrementos durante la travesía a la luna.

El nuevo sistema pensado para Artemis busca dar una experiencia más cómoda y práctica. En el interior de la cápsula Orión está el llamado Sistema Universal de Gestión de Residuos, un inodoro especialmente diseñado cuya tapa está en el suelo, junto a la escotilla de acceso a la nave.

Otro desperfecto menor

La NASA también dijo este miércoles que la nave sufrió un problema de comunicaciones justo después del despegue, pero que ya está solucionado y que pronto entrará en una órbita terrestre "alta y estable".

Artemis II

En cuanto al estado de la misión, que despegó a las 18:35 hora local desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral (Florida, EUA), Isaacman indicó que la nave Orión, que transportará a los astronautas a la órbita lunar, "se ha separado con éxito de la etapa central y sus paneles solares se han abierto".

La cápsula girará cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si siguen camino hacia la Luna, lo que tomaría otros cuatro días de viaje, ha explicado la NASA.

La duración prevista de la misión es de 10 días, e implicaría el regreso del hombre a la órbita lunar tras más de medio siglo.


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