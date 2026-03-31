Se cumplen 31 años del asesinato de Selena Quintanilla

Este martes 31 de marzo, la cantante y reina del tex-mex, Selena Quintanilla, cumple 31 años de haber fallecido en Corpus Christi, luego de recibir un balazo de Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, el viernes 31 de marzo de 1995.

Selena Quintanilla Pérez, quien nació el viernes 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, fue una de las cantantes más queridas y destacadas de la década de los 90; pasó a convertirse en una leyenda internacional y en todo un emblema para los hispanos, especialmente para las mujeres que se vieron representadas por su figura en un mundo musical dominado por hombres.

El asesinato de Selena fue un crimen cometido el viernes 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos; murió a manos de la entonces presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar.

Yolanda fue condenada por el asesinato; sin embargo, cuenta con la posibilidad de libertad condicional tras 30 años de reclusión, por lo que el 30 de noviembre de 2025 podría presentar una solicitud para poder salir bajo palabra.

Selena Quintanilla fue la primera mujer en el género tejano en ganar un Premio Grammy. La tejana es la única artista latina y femenina en lograr que 5 de sus álbumes estén en el Billboard 200. Aparte de dedicarse a la música, diseñaba su propio vestuario, incluido el icónico traje morado de su último concierto.

Datos curiosos sobre la reina del tex-mex

La reina del tex-mex aún perdura en el corazón de miles de fans; por ello te compartimos algunos datos que tal vez no conocías de la cantante:

Selena nació en Lake Jackson, Texas, a 50 minutos de Houston y no en Corpus Christi como muchos creen.

Existen tres murales de Selena en Dallas, perfectos para una selfie.

La texana empezó a cantar a los seis años en el restaurante que pertenecía en ese entonces a su padre.

Selena no terminó la secundaria para poder ayudar a su familia financieramente.

Aunque sus temas más pegajosos son en español, Selena nunca dominó el lenguaje.

Selena fue la primera mujer en el género tejano en ganar un Grammy.

Fue la “Artista femenina del año” por nueve años seguidos en los Tejano Music Awards.

Aparte de su talento musical, ella diseñaba sus vestuarios, incluso el famosísimo traje morado de su último concierto.

Soñaba con estudiar diseño de modas.

En 1992 se casó con Chris Pérez, su guitarrista, en secreto, ya que su padre no aprobaba la relación.

Selena nunca tomó clases de canto.

Amor Prohibido, su cuarto disco, es uno de los más vendidos en todo el mundo.

El micrófono que usó en su último concierto quedó manchado de lápiz labial y se observa en el museo que se abrió en su honor.

Nunca se negó a firmar un autógrafo.

Selena tenía cinco perros y una serpiente pitón.

Su labial favorito era el color “Brick” de Chanel, que ya está descontinuado.

Su comida favorita era la pizza y presumía que podía comerse una pizza ella sola.

La cantante apareció en la telenovela “Dos mujeres, un camino”.

Sus canciones favoritas de su autoría eran “Amor prohibido” y “Bidi Bidi Bom Bom”.

A su funeral acudieron más de 100,000 personas.

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