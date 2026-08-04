La Unión Progresista de Estudiantes Universitarios de Corea afirmó que los detenidos eran miembros que intentaban protestar contra un proyecto de clúster

Inicio / Internacional / Estudiantes irrumpen base militar de EUA en Corea del Sur

Al menos ocho estudiantes fueron detenidos este martes por presuntamente irrumpir en una base aérea de Estados Unidos instalada en Corea del Sur.

Personal militar de Estados Unidos detuvo a los cuatro hombres y cuatro mujeres después de que presuntamente ingresaran en la Base Aérea de Osan, cerca de Seúl.

Estos estudiantes se encuentran bajo investigación en virtud de una ley que protege las instalaciones militares en Corea del Sur, por lo que invocaron su derecho a guardar silencio.

Autoridades señalaron que los estudiantes gritaron consignas en el lugar, entre ellas:

“Aplasten a la 7ª Fuerza Aérea de Estados Unidos”.

A través de un comunicado de los Estados Unidos, se indicó que el grupo intentó ingresar ilegalmente a la base por la puerta principal y que “los intentos no autorizados de acceder a una instalación militar de Estados Unidos se toman con extrema seriedad”.

Afirman que estudiantes eran miembros de una protesta

Por otra parte, la Unión Progresista de Estudiantes Universitarios de Corea afirmó que los detenidos eran miembros que intentaban protestar contra lo que calificó como la oposición del ejército de Estados Unidos a un proyecto de clúster de semiconductores en Corea del Sur.

Alrededor de 28,500 soldados de Estados Unidos se encuentran desplegados en Corea del Sur para ayudar a disuadir una posible agresión de Corea del Norte, un legado de la guerra de Corea de 1950-1953, que terminó con un armisticio, no con un tratado de paz. Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede.

En 2019, autoridades arrestaron a cuatro estudiantes que irrumpieron en la residencia del embajador de Estados Unidos en Seúl mientras protestaban por las exigencias del gobierno de Trump que mencionaban que Corea del Sur debía pagar más para cubrir los costos de las tropas de Estados Unidos.