EUA ataca de nuevo a Irán y lanza amenaza: 'pagará el precio'

El conflicto entre Estados Unidos e Irán escaló nuevamente este miércoles después de que el ejército estadounidense confirmara una nueva ronda de ataques contra objetivos iraníes, en respuesta a las recientes acciones militares atribuidas a Teherán.

La ofensiva se produce en medio de crecientes preocupaciones internacionales sobre una posible ampliación del conflicto en Oriente Medio y cuando los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo parecen cada vez más complicados.

A través de redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas atacaron "múltiples objetivos en Irán" como respuesta a lo que calificó como una agresión continua y no provocada por parte de la República Islámica.

"Múltiples objetivos en Irán han sido atacados en respuesta a la agresión continua y no provocada de la República Islámica", indicó el mando militar estadounidense.

La tensión aumentó tras el derribo de un helicóptero militar

La nueva ofensiva ocurre después de que Estados Unidos lanzara ataques con misiles el martes contra territorio iraní tras el derribo de un helicóptero militar estadounidense sobre el Estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump responsabilizó directamente a las fuerzas iraníes por el incidente y advirtió que habría consecuencias para Teherán.

Posteriormente, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró que las fuerzas armadas de su país responderían a cualquier agresión estadounidense.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta", escribió el funcionario iraní en su cuenta oficial de X.

Irán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses

Horas después de los bombardeos estadounidenses, la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció ataques con drones contra la Quinta Flota de Estados Unidos, estacionada en Baréin, así como contra una base aérea estadounidense ubicada en Jordania.

Las acciones fueron presentadas por Teherán como una respuesta directa a los ataques realizados por Washington en territorio iraní.

La mañana de este miércoles, las fuerzas estadounidenses respondieron nuevamente al atacar un petrolero que, según Washington, intentaba transportar crudo iraní violando el bloqueo impuesto a los puertos del país persa.

Trump endurece su postura frente a Irán

Los recientes acontecimientos reflejan un cambio en el discurso del presidente estadounidense. A inicios de la semana, Trump había sugerido que un acuerdo para poner fin al conflicto podría alcanzarse en cuestión de días.

Sin embargo, tras los nuevos enfrentamientos, el mandatario advirtió que Irán "pagará el precio" por el estancamiento de las negociaciones y por las acciones militares emprendidas contra intereses estadounidenses.

La postura de Washington incrementa las dudas sobre la viabilidad de una salida diplomática a corto plazo.

El estrecho de Ormuz sigue siendo una carta estratégica para Teherán

Analistas consideran que Irán mantiene capacidad de presión debido a su influencia sobre el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas natural.

La posibilidad de restringir el tránsito por esta vía representa uno de los principales elementos de negociación de Teherán frente a la comunidad internacional.

Por ello, las autoridades iraníes insisten en que cualquier acuerdo debe realizarse sin amenazas ni presiones externas.

"Irán nunca ha negociado bajo amenazas y presión y nunca se someterá a la presión ni a cuestionamientos", declaró el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, durante una sesión del Consejo de Seguridad.

Israel mantiene una postura firme contra Irán

Mientras Estados Unidos e Irán intercambian amenazas y ataques, Israel continúa impulsando una estrategia de máxima presión sobre la República Islámica.

El primer ministro Benjamin Netanyahu mantiene entre sus principales objetivos la eliminación del programa nuclear iraní, el debilitamiento de Hezbollah en Líbano y un eventual cambio en el régimen gobernante de Teherán.

Estas posiciones complican aún más los intentos de alcanzar una solución negociada y aumentan el riesgo de una escalada regional de mayores dimensiones.

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