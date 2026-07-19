EUA bombardea a la Guardia Revolucionaria iraní en represalia

Las autoridades iraníes dijeron el sábado que al menos 50 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas por este ataque

Estados Unidos bombardeó el domingo a la Guardia Revolucionaria iraní en represalia por la muerte de soldados estadounidenses en Jordania, lo que amplió aún más el fuego cruzado entre las naciones en un colapso del acuerdo provisional que buscaba encontrar un fin a la guerra.

Los bombardeos forman parte de una campaña iniciada hace una semana por una disputa por el control del estrecho de Ormuz y en la que Irán ha atacado a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio.

Estados Unidos ha atacado puentes, instalaciones eléctricas y otros objetivos en Irán, y Teherán ha respondido golpeando plantas de energía y de desalinización en Kuwait, amenazando la vida cotidiana en esa pequeña nación desértica rica en petróleo.

Irán también ha intensificado sus amenazas de ampliar aún más los ataques, lo que provocó una advertencia durante la noche de los Emiratos Árabes Unidos.

Kuwait y Baréin volvieron a activar sus defensas antiaéreas el domingo por la mañana mientras advertían de la llegada de drones y misiles iraníes.

Ataques estadounidenses siguen a la muerte de soldados

El Comando Central de Estados Unidos indicó en su comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”.

Dijo que el ataque estaba diseñado para degradar la capacidad de Irán de controlar el estrecho de Ormuz y “castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, una base clave de poder en la teocracia de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos.

Las imágenes difundidas por el ejército estadounidense parecían mostrar bombardeos realizados por aviones de combate y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde el mar. Un sitio parecía estar en un valle de una región montañosa. La Guardia a menudo tiene bases de misiles y otro equipo militar ocultos en cadenas montañosas.

Irán no ha proporcionado información general sobre sus pérdidas materiales en la campaña estadounidense, que ahora se encuentra en su octavo día, mientras las naciones se disputan el control del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercia.

La agencia de energía atómica de Irán dijo que los bombardeos estadounidenses a primera hora del domingo por la mañana tuvieron como objetivo el lugar de construcción de una central nuclear planificada en el suroeste de Irán, según la televisión estatal iraní. Irán no había anunciado previamente que el sitio de la central nuclear de Darkhovin, que dice que aún no genera electricidad, hubiera sido alcanzado durante la guerra.

Un ataque iraní contra una base en Jordania mató a dos militares estadounidenses, dejó a uno desaparecido y a cuatro que requirieron hospitalización, informó el ejército norteamericano.

Desde que comenzó la guerra, 16 militares estadounidenses han muerto y más de 430 han resultado heridos.

Las autoridades iraníes dijeron el sábado que al menos 50 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas en los más recientes bombardeos estadounidenses.