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Internacional

EUA califica de imprudente que Cuba obtenga armas para atacarlos

La Administración Trump ha aumentado la presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis económica endémica del país

  • 10
  • Junio
    2026

"Sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir u obtener acceso a armas que pudieran alcanzar esta base o al territorio estadounidense", así lo afirmó este miércoles el secretario de Guerra de Estados UnidosPete Hegseth.

Frente a las tropas estacionadas en la base naval en Guantánamo, el secretario afirmó que esto no sería sensato durante la escalada de tensiones bilaterales.

Se exponen a un tipo de confrontación que no podrían soportar: Hegseth

Según el jefe del Pentágono, el liderazgo isleño se expondría "a un tipo de confrontación que no solo no desean, sino que tampoco podrían soportar" porque "ningún país del mundo puede igualar la capacidad" militar en Estados Unidos.

"No buscamos enemigos ni adversarios", recalcó Hegseth.

Insistió en que "el futuro de Cuba está en manos" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y "de los dirigentes cubanos".

"Pase lo que pase, el Departamento de Guerra estará preparado y posicionado para cualquier posible contingencia"

El secretario habló con los marines después de un entrenamiento matutino por varias zonas del enclave, entre ellas frente a una de las casetas por donde se accedía al territorio cubano antes de que ambos países cortaran relaciones a inicios de la década de 1960.

Aumenta presión sobre Cuba por bloqueo petrolero y agravan crisis económica

La Administración Trump ha aumentado la presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis económica endémica del país y amenazas del republicano de hacerse con el control de la nación caribeña de una manera u otra

La visita de Hegseth se produce una semana después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y otros altos cargos del Gobierno de La Habana.

 

 

 

 


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