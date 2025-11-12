EUA defiende legalidad de ataques a narcolanchas en el Caribe

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó este miércoles que los ataques realizados por sus fuerzas armadas en el Caribe contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes son “legales” y que los responsables militares no pueden ser procesados judicialmente por su ejecución.

“Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales”, señaló un portavoz del Departamento de Justicia, al defender la actuación del personal involucrado en las operaciones.

El vocero precisó que los militares están legalmente obligados a cumplir órdenes lícitas y, en consecuencia, no pueden ser perseguidos penalmente. Las ofensivas han dejado al menos 76 personas muertas en las últimas semanas.

Las declaraciones surgen luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exhortara a Washington a investigar la legalidad de los ataques y señalara la existencia de “fuertes indicios” de que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han realizado una serie de operaciones en el Caribe y el Pacífico contra barcos que, según Washington, transportaban drogas, aunque sin presentar pruebas públicas que sustenten las acusaciones.

Comentarios