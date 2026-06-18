EUA dice que ya inicio el plazo de 60 días para negociar con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que el periodo de 60 días acordado con Irán para negociar un acuerdo definitivo de paz comenzó oficialmente este jueves, una vez firmado el memorando de entendimiento entre ambas naciones.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el funcionario explicó que, debido a la diferencia horaria entre ambos países, la firma del documento se considera realizada este día en horario iraní, por lo que el conteo del plazo inicia de manera oficial.

"Yo diría que el plazo de 60 días comenzó oficialmente hoy. Se firmó tarde. De hecho, técnicamente pudo haberse firmado hoy debido a la diferencia horaria. Vamos a empezar a contar el plazo de 60 días a partir de hoy", declaró.

Objetivos del acuerdo

Vance señaló que el propósito de las negociaciones es alcanzar un acuerdo definitivo que garantice que Irán no financie acciones que generen inestabilidad o terrorismo en la región y que tampoco reconstruya su programa de armas nucleares.

El vicepresidente agregó que Washington está dispuesto a ofrecer alivio en las sanciones económicas si Teherán mantiene su compromiso de no reactivar un programa nuclear con fines militares y acepta mecanismos de verificación para comprobarlo.

Programa nuclear, eje de las negociaciones

El memorando firmado establece un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo de paz definitivo, el cual deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Entre los principales temas pendientes figura el futuro del programa nuclear iraní.

En el documento, Irán reafirmó que no desarrollará ni adquirirá armas nucleares y aceptó dialogar con Estados Unidos sobre sus capacidades de enriquecimiento de uranio, así como sobre la retirada del material ya enriquecido bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Como parte de un eventual acuerdo final, Estados Unidos se comprometió a retirar las sanciones impuestas contra Irán, incluidas las unilaterales, además de impulsar el levantamiento de las restricciones establecidas por la ONU y el OIEA.

Las capacidades de enriquecimiento de uranio de Irán continúan siendo uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambas partes. Mientras Teherán sostiene que su programa nuclear tiene fines civiles, Washington mantiene la postura de que el país no debe realizar ningún tipo de enriquecimiento.

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En ese sentido, Vance afirmó que, a diferencia del acuerdo alcanzado en 2015 durante la administración de Barack Obama, el nuevo entendimiento no permitirá el enriquecimiento de uranio y aseguró que las autoridades iraníes ya se comprometieron a no llevar a cabo esa actividad como parte de las negociaciones para un acuerdo definitivo.

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