EUA exige a Irán que declare públicamente que Ormuz está abierto

Los funcionarios, quienes hablaron en anonimato a cambio de describir la situación con Irán, afirmaron que esta semana se reanudaron las acciones militares

El gobierno de Estados Unidos le ha exigido a Irán que anuncie públicamente que el estrecho de Ormuz está abierto y que las embarcaciones que atraviesen la vía ya no serán objeto de ataques, informaron el viernes altos funcionarios de Washington, añadiendo que las disputas al interior del poder en Teherán han dificultado las labores por alcanzar y mantener un acuerdo.

Los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato a cambio de describir la situación con Irán, afirmaron que esta semana se reanudaron las acciones militares después de que una facción rebelde iraní intentó sabotear el alto el fuego entre Teherán y Washington.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el viernes en redes sociales que considera que el acuerdo provisional de alto el fuego está “¡Terminado!” . Añadió, sin embargo, que Estados Unidos continuaría las conversaciones con el objetivo de poner fin permanente a la guerra.

Los funcionarios dijeron el viernes que Trump la ha dado a los negociadores estadounidenses un tiempo limitado para alcanzar un acuerdo con Irán pero, como muestra del complicado panorama, destacaron que el mandatario cuenta con una amplia gama de opciones si las conversaciones se desmoronan.

También indicaron que actualmente hay una disputa al interior del gobierno de Irán, después de que el líder supremo del país, ayatolá Alí Jamenei, fue abatido en los primeros ataques aéreos de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra.

Irán dice que quiere control 'exclusivo' del estrecho de Ormuz

Estados Unidos busca presionar a Irán para que haga una declaración pública de que el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para los mercados energéticos mundiales, está abierto y libre para la navegación comercial, dijeron los funcionarios.

Apenas unos instantes antes de las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, el enviado de Irán ante Naciones Unidas aseguró ante los reporteros en la sede del organismo que cualquier actividad en el estrecho de Ormuz, incluida su apertura o las operaciones de retiro de minas, “recae exclusivamente en Irán”.

“Cualquier intento por parte de actores externos de interferir o establecer un arreglo de poder violaría el (acuerdo provisional) y socavaría su implementación, retrasaría el restablecimiento de la navegación comercial normal, pondría en peligro la seguridad marítima y aumentaría las tensiones regionales”, afirmó el embajador Amir Saeid Iravani.

Irán insiste en que el estrecho debe quedar ahora bajo su control exclusivo y que las embarcaciones deberían empezar a pagar tarifas a Teherán, a pesar de que, durante décadas, el mundo lo ha considerado una vía marítima internacional. Cerca de una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el estrecho antes de que comenzara la guerra.