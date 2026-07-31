EUA exigirá que tripulaciones de trenes mexicanos hablen inglés

El gobierno instó a esas compañías a reexaminar sus prácticas y a asegurarse de que las tripulaciones mexicanas puedan hablar inglés

El gobierno de Estados Unidos quiere asegurarse de que las tripulaciones mexicanas de trenes que transportan carga a través de la frontera puedan entender en inglés la información clave de seguridad y de que la práctica común de usar tripulaciones extranjeras para cruzar a Estados Unidos no amenace empleos en Estados Unidos.

Dos importantes sindicatos ferroviarios elogiaron la norma propuesta anunciada el viernes, que también reforzaría los estándares para certificar que las tripulaciones pueden operar un tren de manera segura.

El gobierno tenía preocupaciones después de inspeccionar el otoño pasado dos patios ferroviarios de Texas cerca de la frontera de las dos compañías ferroviarias que se verían afectadas directamente por estas restricciones a las tripulaciones mexicanas: CPKC y Union Pacific. CPKC y el grupo comercial Association of American Railroads declinaron hacer comentarios mientras estudian la norma.

“Tenemos los mismos objetivos: operaciones seguras y protegidas que mantengan fluida la cadena de suministro”, dijo Union Pacific en un comunicado. “Y seguiremos trabajando con nuestros socios federales a través del proceso regulatorio”.

Inspecciones documentaron preocupaciones sobre el idioma

La Administración Federal de Ferrocarriles envió cartas a CPKC y a UP en diciembre después de que esas inspecciones encontraran varios casos de tripulaciones de trenes que tenían dificultades para entender inglés.

El gobierno instó a esas compañías a reexaminar sus prácticas y a asegurarse de que las tripulaciones mexicanas puedan hablar inglés y no operen un tren a más de 16 kilómetros (10 millas) dentro de Estados Unidos.

La Administración Federal de Ferrocarriles dijo en ese momento que la preocupación era que estas tripulaciones mexicanas que llevaban trenes al patio ferroviario de Eagle Pass de Union Pacific y a la instalación de CPKC en Laredo tenían dificultades para entender los boletines operativos y las regulaciones de Estados Unidos que exigen que la información sobre materiales peligrosos y las respuestas de emergencia se mantenga en inglés.

Tanto UP como CPKC se comprometieron a asegurarse de que estaban cumpliendo las normas vigentes, incluyendo que las tripulaciones mexicanas no viajen a más de 16 kilómetros dentro de Estados Unidos.

Pero ahora el gobierno federal quiere reforzarlas “porque las tripulaciones ferroviarias deben poder comunicarse plena y correctamente al cruzar a Estados Unidos, en particular con los despachadores y los equipos de emergencia durante una crisis, como una función crítica para la seguridad”.

Sindicatos ferroviarios y el Departamento de Transporte se preocupan

Este esfuerzo de seguridad ferroviaria se alinea estrechamente con las iniciativas del Departamento de Transporte para garantizar que los conductores de camiones puedan entender inglés, de modo que puedan leer señales y advertencias viales y comunicarse con los equipos de emergencia después de un accidente o durante una inspección.

El gobierno ha intentado retener millones de dólares en fondos para carreteras a Nueva York y California porque no está satisfecho con las medidas que esos estados han tomado para asegurarse de que las licencias de conducir comerciales que emiten sean válidas.