EUA extiende permisos a petróleo ruso por crisis energética

El gobierno de Estados Unidos decidió prorrogar por 30 días la dispensa a ciertas sanciones sobre el petróleo de Rusia, en un intento por mitigar la escasez energética derivada del conflicto con Irán.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes la extensión de la llamada “licencia general”, que permitirá continuar con transacciones relacionadas con cargamentos de crudo ruso que ya se encontraban en buques tanque antes de la entrada en vigor de las restricciones.

Extensión para evitar disrupciones

La medida implica que las sanciones estadounidenses no se aplicarán durante un mes a los embarques de petróleo ruso que hubieran sido cargados hasta este viernes.

Con ello, se amplía una licencia previa emitida en marzo, que cubría cargamentos hasta el 11 de ese mes.

Según reportes oficiales, la nueva autorización estará vigente hasta el próximo 16 de mayo y busca evitar impactos inmediatos en el suministro global de energía, en medio de tensiones geopolíticas crecientes.

Especialistas señalan que la decisión refleja cómo el conflicto con Irán ha alterado el equilibrio energético mundial, generando presiones que han permitido a Moscú mantener flujo en sus exportaciones, pese a las sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania.

Giro inesperado en la postura de Washington

La prórroga contrasta con declaraciones recientes del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien días antes había descartado públicamente la posibilidad de extender este tipo de licencias.

“No vamos a renovar la licencia general sobre el petróleo ruso, y no vamos a renovar la licencia general sobre el petróleo iraní”, afirmó el funcionario durante una intervención en la Casa Blanca.

Hasta el momento, la administración estadounidense no ha ofrecido una explicación oficial sobre el cambio de postura, lo que ha generado cuestionamientos entre analistas y actores del mercado energético.

La flexibilización temporal de sanciones evidencia la complejidad del escenario internacional, donde las decisiones económicas se ven condicionadas por conflictos simultáneos.

Mientras las restricciones a Rusia continúan como parte de la respuesta occidental a la guerra en Ucrania, la escalada con Irán ha obligado a Washington a priorizar la estabilidad del mercado energético global, evitando interrupciones que puedan disparar aún más los precios del crudo.

Comentarios