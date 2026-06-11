EUA golpeará a Irán con 'gran dureza' 'esta misma noche': Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que ordenará nuevos ataques militares contra la República Islámica de Irán durante las próximas horas.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario republicano aseguró que las fuerzas estadounidenses actuarán nuevamente contra objetivos iraníes y afirmó que gran parte de la capacidad militar de Teherán ya ha sido destruida.

“Estados Unidos atacará a Irán esta noche con gran dureza”, escribió Trump, quien además sostuvo que la Marina, la Fuerza Aérea, los radares y los sistemas de defensa iraníes han sido severamente afectados por las operaciones militares recientes.

"The United States will be hitting Iran (Whose Navy, Air Force, Radar, Anti Aircraft, and all other forms of Defense, together with most of its offensive capability, are GONE!), VERY HARD TONIGHT..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/9enjml7gkw — The White House (@WhiteHouse) June 11, 2026

Amenaza con tomar infraestructura petrolera

También aseguró que Washington pretende asumir el control de puntos estratégicos de la industria energética iraní, incluida la isla de Jarg (Kharg Island), considerada la principal terminal de exportación petrolera del país persa.

“Tomaremos el control total de sus mercados de petróleo y gas”, afirmó al comparar esta estrategia con la política aplicada por Washington en Venezuela.

Cabe señalar que la isla de Jarg es una de las instalaciones más importantes para la economía iraní, ya que concentra gran parte de las exportaciones de crudo del país.

Las declaraciones de Trump se producen apenas horas después de que Estados Unidos realizara ataques por segundo día consecutivo contra objetivos iraníes.

De acuerdo con Washington, la ofensiva responde al derribo de un helicóptero estadounidense ocurrido esta semana en la zona del estrecho de Ormuz.

La respuesta de Teherán no tardó en llegar.

Autoridades iraníes reportaron ataques contra instalaciones y bases estadounidenses ubicadas en Kuwait, Jordania y Baréin, lo que elevó aún más la tensión en Medio Oriente.

Además, Irán declaró cerrado el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

Irán acusa ruptura del alto al fuego

Por su parte, el gobierno iraní sostuvo que los más recientes ataques estadounidenses han dejado sin efecto el alto al fuego que se mantenía desde abril y responsabilizó directamente a Washington por las consecuencias que pueda generar la nueva ofensiva.

Las autoridades iraníes calificaron las acciones militares estadounidenses como una amenaza para la estabilidad regional y advirtieron que responderán a cualquier nueva agresión.

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