Cerrar X
AP_25249654914560_dae8c3a65a
Internacional

EUA planea deportar a Kilmar Ábrego García a Esuatini

Abogados del ICE dijeron este viernes en una carta que tienen la intención de enviar a Kilmar Ábrego García a la nación africana de Esuatini

  • 06
  • Septiembre
    2025

Abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijeron este viernes en una carta que tienen la intención de enviar a Kilmar Ábrego García a la nación africana de Esuatini después de que él exprese su temor a ser deportado a Uganda.

Fox News ya había informado sobre la carta que el ICE envió a los abogados de Ábrego García. En ella se afirma que su temor a la persecución o tortura en Uganda es “difícil de tomar en serio, especialmente porque usted ha afirmado (a través de sus abogados) que teme la persecución o tortura en al menos 22 países diferentes… No obstante, por la presente le notificamos que su nuevo país de expulsión es Esuatini”.

El portavoz del gobierno de Esuatini dijo el sábado a The Associated Press que no había recibido ninguna comunicación respecto al traslado de Ábrego García a ese país.

El salvadoreño vivió en Maryland durante más de una década antes de ser deportado por error a El Salvador a principios de este año. Eso desencadenó una serie de contenciosas batallas judiciales que han convertido su caso en una prueba de los límites de las estrictas políticas de inmigración del presidente Donald Trump.

Aunque Ábrego García emigró ilegalmente a Estados Unidos alrededor del año 2011, cuando era adolescente, tiene una esposa e hijo estadounidenses. En una orden emitida en 2019 por un tribunal de inmigración se prohibió que fuera deportado a su natal El Salvador, al encontrar creíble su temor a las amenazas de pandillas de ese país. Sin embargo, fue deportado en marzo —en lo que un abogado del gobierno calificó como un error administrativo— y retenido en el notorio Centro de Confinamiento del Terrorismo del país.

Ante una orden judicial, el gobierno de Trump lo desarrolló a Estados Unidos en junio solo para acusarlo de tráfico de personas con base en una parada de tráfico ocurrida en Tennessee en 2022. Mientras ese caso judicial sigue en curso, el ICE busca deportarlo nuevamente. Por su parte, Ábrego García ha solicitado asilo en Estados Unidos.

Se le negó esa petición en 2019 porque presentó su solicitud más de un año después de su llegada al país, señaló su abogado Simon Sandoval Mosenberg. Dado que fue deportado y reingresó a Estados Unidos, el abogado dijo que ahora es elegible para el asilo.

“Si al señor Ábrego García se le concede un juicio justo en el tribunal de inmigración, no hay manera de que no prevalezca en su reclamo”, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

Como parte de su solicitud de asilo, Ábrego García expresó su temor a ser deportado a Uganda ya “casi dos docenas” de países más, según un documento judicial del ICE en oposición a la reapertura de su caso de asilo. En el documento, presentado el jueves, también se afirma que, si se reabre el caso, la orden de 2019 que prohibía su deportación a El Salvador quedaría anulada y el gobierno buscaría su expulsión a ese país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T172935_948_209638fe79
Matar a miembros de cárteles, el mejor uso de nuestras: JD Vance
Juan_Ramon_de_la_Fuente_83a7e995b2
Espera México cifra de deportados por redada en armadora
macron_sheinbaum_4e917d3220
Visita del presidente de Francia se pospuso: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

AP_25250196404913_be9d1b4c3c
EUA marcha sin victorias en 7 duelos ante rivales 'top 25'
AP_25250377863678_5a318f5115
Surcorea y EUA llegan a un acuerdo para liberar a detenidos
EH_UNA_FOTO_2025_09_07_T080918_984_b12a5cb0eb
México logra oro histórico en Mundial de Tiro con Arco
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×