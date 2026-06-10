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Internacional

EUA presume liberar de estrecho de Ormuz 100 millones de barriles

Donald Trump afirmó que una operación militar permitió reactivar el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz y liberar 100 millones de barriles al mercado

  • 10
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que una operación especial ordenada por su administración logró restablecer parcialmente el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, permitiendo que millones de barriles de petróleo llegaran nuevamente a los mercados internacionales.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que la misión fue activada de manera confidencial durante mayo con el objetivo de brindar apoyo y protección a embarcaciones comerciales que cruzaban una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Más de 100 millones de barriles llegaron al mercado

Según Trump, el operativo permitió que más de 100 millones de barriles de crudo que permanecían bloqueados por las tensiones en la región pudieran atravesar el estrecho y continuar su distribución internacional.

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El mandatario señaló que la iniciativa facilitó además el tránsito seguro de más de 200 embarcaciones comerciales, contribuyendo a aliviar parte de la presión existente sobre los mercados energéticos globales.

Sin ofrecer detalles específicos sobre el despliegue militar o las acciones ejecutadas, calificó la misión como un éxito y destacó la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta debido a que por sus aguas circula una parte significativa del petróleo y gas que se exporta a nivel global.

Las restricciones impuestas en la zona desde el inicio del conflicto regional a finales de febrero provocaron fuertes preocupaciones sobre el suministro energético internacional y generaron volatilidad en los mercados.

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El bloqueo del paso marítimo por parte de Irán elevó los temores de interrupciones prolongadas en el comercio de hidrocarburos, afectando especialmente a paísesdependientes de las importaciones de energía.

El petróleo mantiene presión sobre la economía

Desde marzo, los precios internacionales del crudo han registrado un incremento cercano al 35 %, impulsados por la incertidumbre geopolítica y los riesgos asociados al transporte marítimo en Medio Oriente.

Aunque las cotizaciones se han estabilizado parcialmente en las últimas semanas debido a los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán, especialistas advierten que el encarecimiento de la energía ya comienza a reflejarse en el costo de bienes y servicios.

El aumento de los combustibles ha generado presiones inflacionarias en diversas economías, elevando los costos de producción y transporte.


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