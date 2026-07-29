Intercepta Jordania misiles de Irán tras nueva escalada militar

Jordania interceptó cinco misiles iraníes mientras EUA atacó objetivos en Irak, en un nuevo repunte de la tensión en Medio Oriente

El ejército de Jordania reportó que sus defensas antiaéreas interceptaron cinco misiles lanzados desde Irán a primera hora del miércoles, horas después de que el de Estados Unidos dijera que derribó una andanada de misiles iraníes disparados contra sus fuerzas en Oriente Medio, lo que quebró una breve pausa en los combates.

En un comunicado, el ejército jordano señaló que los misiles habían sido “interceptados y destruidos”. Antes, el Comando Central de Estados Unidos dijo que se “mantiene vigilante y en un alto estado de preparación”, y que trabajó con fuerzas de Arabia Saudí para atacar sitios en Irak que milicias respaldadas por Teherán utilizaron para lanzar ataques en los últimos días.

Al anunciar los ataques en Irak, Washington advirtió que nuevos ataques contra sus tropas o la infraestructura energética saudí podrían provocar nuevas medidas.

Estados Unidos e Irán habían vivido un periodo de calma, durante el cual ninguno anunció ataques durante unos tres días luego de semanas de escalada en torno al estratégico estrecho de Ormuz, la vía marítima del golfo Pérsico y el estrecho cuello de botella por el que normalmente pasa el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.

Los combates se reavivaron al final de un mes repleto de múltiples puntos de presión para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En las últimas semanas, cuatro soldados estadounidenses murieron en los combates, mientras el Pentágono pidió a un Congreso cada vez más escéptico dinero para cubrir los crecientes costos del conflicto.

Según un funcionario estadounidense, Irán lanzó su operativo con misiles balísticos antes de que las fuerzas estadounidenses y saudíes llevaran a cabo ataques en Irak, quien subrayó que los dos incidentes no estaban conectados. El funcionario habló bajo condición de anonimato para detallar operaciones militares sensibles.

“Aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron múltiples instalaciones logísticas y de armas de terroristas en el este de Irak en una fuerte respuesta a más de 30 ataques con drones aéreos dirigidos por el IRGC en las últimas 72 horas”, dijo el Comando Central de Estados Unidos, utilizando un acrónimo para la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

Apuntó que la Guardia Revolucionaria “y sus aliados terroristas deben cesar estos ataques para evitar una mayor respuesta militar estadounidense”.

El Ministerio de Defensa saudí reconoció los ataques en una publicación en redes sociales y advirtió que “el reino subraya que no busca una escalada, pero responderá a cualquier agresión que enfrente”.