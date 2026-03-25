EUA propone plan de paz para culminar guerra contra Irán

Según The New York Times, que cita a funcionarios familiarizados con las conversaciones diplomáticas, Estados Unidos ha transmitido a Irán una propuesta de 15 puntos destinada a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Según se informa, el plan se transmitió a través de Pakistán, aunque no está claro hasta qué punto se ha difundido entre los líderes iraníes ni si Teherán lo consideraría una base viable para las negociaciones. Tampoco se sabe con certeza si Israel, que actualmente lleva a cabo operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra Irán, ha aceptado el marco propuesto.

Según funcionarios familiarizados con el documento, la propuesta aborda áreas clave de controversia en el conflicto, incluyendo el programa nuclear de Irán, sus capacidades de misiles balísticos y el control de rutas marítimas estratégicas.

El plan incluiría exigencias para que Irán desmantele sus capacidades nucleares, renuncie definitivamente al desarrollo de armas nucleares, detenga el enriquecimiento de uranio en su territorio y transfiera todo el material enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica mediante un acuerdo gradual. El plan también contempla el cierre de instalaciones nucleares clave, como Natanz, Isfahán y Fordow, junto con la ampliación de las inspecciones internacionales y las medidas de transparencia.

En materia de seguridad regional, la propuesta exige que Irán abandone su estrategia de redes de aliados, ponga fin a la financiación y el armamento de estos grupos armados y garantice que el estrecho de Ormuz permanezca abierto como vía marítima libre. Asimismo, contempla futuras restricciones al programa de misiles iraní, limitando su alcance y cantidad, y restringiendo su uso estrictamente a la autodefensa.

A cambio, Irán recibiría el levantamiento total de las sanciones, apoyo para un programa civil de energía nuclear centrado en Bushehr y la eliminación del mecanismo de "restablecimiento" para la reimposición de sanciones internacionales.

Según The New York Times, el plan se transmitió a través de Pakistán, cuyo jefe del ejército, el mariscal de campo Syed Asim Munir, desempeñó un papel clave como intermediario entre Washington y Teherán. Se dice que funcionarios egipcios y turcos también están alentando la participación de Irán en el proceso.

A pesar de la iniciativa diplomática, los funcionarios citados por el periódico afirmaron que no hay indicios de que la guerra vaya a disminuir a corto plazo.

Se prevé que Israel continúe con las operaciones militares durante varias semanas más, mientras que Irán sigue lanzando ataques de represalia 3y conserva unos 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido, una preocupación central en las negociaciones.

Irán no aceptaría

Ante estas filtraciones, un ministro de Irán ha establecido cuatro exigencias principales a Estados Unidos en cualquier negociación que deseen hacerles llegar:

Garantías contra futuras acciones militares.

Indemnización por las pérdidas sufridas en tiempos de guerra.

Control formal del estrecho de Ormuz.

Sin limitaciones a su programa de misiles balísticos.

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