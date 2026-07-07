El acusado, de 30 años y originario de Laguna Colorada, Sinaloa, es señalado como el presunto líder de “Los Rugrats”, un brazo armado de “Los Mayos”

Inicio / Nacional / 'Carlitos Rugrats' es acusado de narcoterrorismo por EUA

La Fiscalía del Distrito Sur de California acusó formalmente este martes 7 de julio a Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico a gran escala.

El acusado, de 30 años y originario de Laguna Colorada, Sinaloa, es señalado como el presunto líder de “Los Rugrats”, un brazo armado de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Bajo la causa 26cr1044-DMS, Páez Pereda enfrenta siete cargos federales cuyas penas van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua. El proceso es resultado de la Orden Ejecutiva estadounidense que designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera a principios de 2025.

El Departamento de Justicia reveló imágenes extraídas de las redes sociales del acusado que muestran cargamentos de droga, dinero y armas. Entre estas destaca una pistola con la figura de "Carlitos" (personaje de la caricatura Rugrats) y un sombrero con las siglas “MZ”, en alusión a Ismael Zambada.

De acuerdo con las investigaciones de agencias como el FBI y la DEA, el imputado dirigía una extensa red de fabricación y distribución de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, además de blanquear cientos de millones de dólares en la última década. Asimismo, controlaba el transporte de narcóticos desde Sinaloa hasta la frontera de Tijuana.

La acusación señala que “Los Rugrats” utilizaron homicidios y secuestros para proteger sus operaciones. Durante la reciente disputa interna contra “Los Chapitos”, la célula delictiva proporcionó combatientes, armamento y financiamiento al bando de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Su alcance se extendió al Caribe; en julio de 2025, la Policía Nacional de República Dominicana activó una orden de arresto internacional en su contra y de su hermano, Luis Alfonso Páez Pereda, por operar en ese país.

James Nunnallee, agente de la DEA, y Mark Remily, del FBI, coincidieron en que esta organización criminal mantuvo su poder mediante una violencia brutal que devastó comunidades en ambos lados de la frontera.

Por su parte, tras detallar las acusaciones de lavado de dinero y empresa criminal continua que pesan sobre el imputado, el fiscal federal Adam Gordon sentenció de manera contundente: “No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”.