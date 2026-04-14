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Internacional

EUA respalda y elogia la reincorporación de Venezuela al FMI

Washington avaló la reincorporación al organismo y flexibilizó restricciones, en un giro que apunta a normalizar la economía venezolana y sus relaciones

  • 14
  • Abril
    2026

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siguen mejorando; prueba de ello es el respaldo y elogio de la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de trabajar para reincorporar a Venezuela.

Fue el secretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien, durante una foto de reuniones del FMI, respaldó y elogió la decisión de la organización.

"El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela y que parezca una economía normal", dijo Bessen.

Además de esto, Bessemt también destacó el papel del Banco Mundial, asegurando que su "liderazgo" está jugando un rol importante "en términos de energía y de desbloquear recursos y estabilidad para los países más pobres".

Finalmente, el secretario del Tesoro dijo sobre Venezuela que formalmente "están volviendo a una buena trayectoria".

Este anuncio se da el mismo día en que Estados Unidos levantó las sanciones al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

Esta medida, anunciada por el Tesoro de EUA, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y a cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50% o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.


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