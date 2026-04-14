Indemnizaciones por muerte ya no se calcularán con salario mínimo

El criterio quedó con efectos obligatorios. Las indemnizaciones por muerte deberán calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización y no con el salario mínimo, tras la resolución unánime del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La decisión se tomó al resolver una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Sala. Por unanimidad, los ministros avalaron el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que fija como jurisprudencia el uso de la UMA para determinar la reparación del daño por fallecimiento.

El asunto llegó al pleno a partir de dos casos en los que se reclamaban pagos a empresas de seguros. Uno de ellos correspondió a una persona fallecida por atropellamiento en una carretera y el otro a una muerte relacionada con deficiencias médicas en la atención recibida en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En ambos expedientes se buscaba que la indemnización económica se cubriera con base en el salario mínimo, pero las antiguas salas de la Corte habían sostenido criterios distintos sobre qué parámetro debía aplicarse.

La extinta Primera Sala había considerado que no existía una regla absoluta que impidiera usar el salario mínimo en todos los casos, y sostuvo que una indemnización por daño material derivado de una muerte podía calcularse con esa referencia al estimar que era acorde con su naturaleza. En cambio, la extinta Segunda Sala concluyó que la Constitución y el decreto de desindexación impedían emplear el salario mínimo como base para el pago de obligaciones, por lo que debía quedar fuera de ese tipo de cálculos.

Durante la discusión, la ministra sostuvo que no es posible utilizar el salario mínimo como referencia para este tipo de pagos, al recordar que el artículo 123 de la Constitución prohíbe emplearlo como índice, unidad o medida para fines ajenos a su naturaleza laboral. En ese sentido, afirmó que el tribunal debía hacer valer el mandato constitucional de desindexación y establecer como base la UMA en indemnizaciones de carácter civil.

Batres Guadarrama señaló ante el pleno que el tribunal debía respetar en todo momento ese mandato constitucional y dejar claro que la unidad base para fijar la cuantía de las indemnizaciones de carácter civil tiene que ser la Unidad de Medida y Actualización. Con ello, la Corte cerró la puerta a que el salario mínimo siga siendo utilizado como referencia en este tipo de compensaciones económicas.

Como parte del análisis, se expuso el impacto económico que tendría una decisión distinta. De acuerdo con datos presentados en la sesión, el Instituto Mexicano del Seguro Social habría incrementado en 146% el monto de indemnizaciones pagadas en 2025 si estas se hubieran calculado con salario mínimo, al pasar de $75 millones 910 mil pesos a $187 millones 57 mil 202 pesos.

Ese dato fue utilizado para advertir el alcance que tendría una resolución en sentido contrario. La ministra señaló que usar el salario mínimo como base habría elevado de manera importante las cantidades a cubrir por instituciones obligadas a responder por este tipo de pagos, en un escenario con efectos directos sobre sus finanzas.

La ministra advirtió que utilizar el salario mínimo como referencia implicaría un riesgo directo para el patrimonio de instituciones públicas y privadas obligadas a cubrir este tipo de pagos, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y las aseguradoras.

En su resolución, la Corte también sostuvo que la UMA es el referente que debe prevalecer porque no tiene relación directa con la naturaleza del salario. Bajo ese criterio, los ministros respaldaron que la indemnización por muerte quede desvinculada del salario mínimo y se calcule con una unidad distinta para el pago de obligaciones de esta naturaleza.

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