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Internacional

EUA afirma que podría retomar negociaciones con Irán en dos días

A través de una entrevista telefónica, el mandatario republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital de Pakistán

  • 14
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las negociaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos dos días.

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A través de una entrevista telefónica, el mandatario republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital de Pakistán.

"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí. [...] Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente", dijo Trump.

El presidente estadounidense se refería al general paquistaní Asim Munir, con quien forjó una estrecha relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.

Vicepresidencia encabezó primera ronda de negociaciones

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979.

Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero. 

Te recomendamos: Israel y Líbano inician primeras negociaciones en 30 años


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