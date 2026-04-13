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Nuevo León

Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven

Aparentemente, invadió el carril contrario durante una curva, por lo que fue impactado por camioneta Ford Lobo donde se trasladaba el exgobernador de Nuevo León

  • 13
  • Abril
    2026

Un joven perdió la vida luego de ser embestido por una camioneta en la que se trasladaba el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco" sobre la carretera estatal 129.

Los hechos ocurrieron sobre el tramo Paredón-La Azufrosa, donde el joven, de 21 años, identificado como Yahir Vallejo.

Aparentemente, invadió el carril contrario durante una curva, por lo que fue impactado por camioneta Ford Lobo.

Información preliminar señala que el motociclista circulaba a exceso de velocidad, por lo que terminó en la parte frontal del vehículo del exmandatario estatal, quien se encontraba en el asiento del copiloto.

Paramédicos de Protección Civil Municipal, así como autoridades municipales arribaron al lugar para atender al joven, quien minutos más tarde, perdió la vida en el lugar. Testigos señalaron que en el momento del impacto, la víctima no portaba no casco de seguridad.

Por su parte, tanto "El Bronco" como sus acompañantes resultaron ilesos, por lo que no requierieron traslado hacia algún hospital cercano.

Ante este fuerte choque, ambas unidades presentaron daños significativos, por lo que la circulación fue cerrada en ambos sentidos.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

 

 


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