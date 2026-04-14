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Internacional

'Bloqueamos los puertos de Irán y detuvimos su comercio': EUA

El Comando Central anunció que se ha implementado un bloqueo total de los puertos iraníes y "detenido por completo" su comercio marítimo

  • 14
  • Abril
    2026

El Comando Central de Estados Unidos anunció este martes que ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio que entra y sale por vía marítima hacia la república islámica. 

A través de un comunicado, el almirante a cargo del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, anunció que las fuerzas armadas estadounidenses lograron bloquear por completo los puertos en Irán.

El almirante agregó que el 90% del comercio del país entra y sale de manera marítima, por lo que consideran haber "detenido por completo" la actividad económica del país.

Esta medida ya había sido anunciada por la Administración de Donald Trump en días recientes como método de presión a Teherán.

Este bloqueo ocurre dos días después de las negociaciones de paz en Islamabad, Pakistán, donde las delegaciones estadounidenses e iraníes no lograron concretar acuerdos para poner un fin a la guerra que se ha extendido durante las últimas siete semanas en Oriente Medio.

La nueva medida había sido adelantada por Trump, quien ha criticado a Teherán por presuntamente "no haber reabierto el estrecho de Ormuz bajo los términos acordados" cuando se llegó a un alto al fuego de dos semanas que inició ocho días atrás.

Pese a la nueva medida, el presidente de Estados Unidos aseguró en una entrevista para la cadena Fox News que "la guerra está por terminar", asegurando que Teherán busca "desesperadamente un acuerdo".

El mandatario republicano había dicho previamente que las negociaciones presenciales podrían retomarse en dos días.


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