EUA revisarán que políticas restringen las solicitudes de asilo

Esta restricción se utilizó por primera vez en la administración de Obama, cuando un gran grupo de migrantes originarios aparecieron en la frontera con México

  • 17
  • Noviembre
    2025

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar una política utilizada en administraciones pasadas para negar a los migrantes la oportunidad de solicitar asilo.

Jueces escucharán la apelación de la administración Trump sobre los fallos de tribunales inferiores que anularon la práctica conocida como “metering”, en la cual los agentes fronterizos limitaban el número de personas que buscaban asilo en los cruces fronterizos.

Dicha restricción se utilizó por primera vez durante la administración de Barack Obama, cuando un gran número de haitianos apareció en el cruce principal desde Tijuana, Baja California.

La jueza federal de distrito, Cynthia Bashant, falló en 2021 que el “metering” violaba los derechos constitucionales de los migrantes y una ley federal que requiere que los funcionarios examinen a cualquier persona que se presente buscando asilo.


