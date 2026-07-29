EUA y Arabia Saudita atacan a Irak tras ataques iraníes

FMP se sumaron a la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico después de que este se apoderara de grandes zonas de Irak en 2014

Irán lanzó una andanada de misiles contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, mientras que Estados Unidos, junto a Arabia Saudita, ataca a milicias respaldadas por Teherán en el vecino Irak.

El estallido en múltiples frentes, tras varios días de relativa calma, elevó el riesgo de un regreso a una guerra total. También puso de relieve lo difícil que ha sido poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial y es impopular entre los estadounidenses.

Arabia Saudita había acusado a las milicias iraquíes de disparar drones contra sus instalaciones petroleras durante los últimos dos días.

Antes del más reciente estallido, los mediadores habían expresado su optimismo sobre la posibilidad de lograr que Estados Unidos e Irán volvieran a la mesa de negociaciones.

Un funcionario regional dijo que los mediadores “aún intentan con ambas partes” restablecer la calma y encarrilar de nuevo el alto el fuego.

Irán dispara misiles balísticos contra Base Aérea Muwaffaq Salti

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que disparó misiles balísticos contra la Base Aérea Muwaffaq Salti de Jordania, un centro militar estadounidense clave para la región, en un comunicado difundido por la agencia IRNA.

Fuerzas de Movilización Popular (FMP) dijo que al menos 20 combatientes murieron y otros 32 resultaron heridos en los ataques nocturnos.

Los grupos que integran las FMP se sumaron a la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico después de que este se apoderara de grandes zonas de Irak en 2014.

El gobierno iraquí posteriormente las designó como una “formación militar independiente” dentro de las fuerzas armadas, pero, en la práctica, las milicias tienen una autonomía significativa, y algunas han atacado instalaciones estadounidenses.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irak condenó los ataques, diciendo en un comunicado que se habían llevado a cabo “mientras el gobierno iraquí estaba en contacto con las partes pertinentes para investigar y abordar todas las preocupaciones planteadas por las partes saudí y estadounidense respecto al ataque contra territorio saudí”.