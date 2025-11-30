EUA y Ucrania abren diálogo en Florida para fin de la guerra

Altos funcionarios de Estados Unidos y una delegación de Ucrania comenzaron este domingo una reunión en Florida para analizar el plan de Washington destinado a poner fin a la guerra con Rusia.

La delegación ucraniana está encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Oumerov, mientras que por parte de Estados Unidos participan el jefe de la diplomacia, Marco Rubio; el enviado especial Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Al inicio de la reunión, Rubio explicó que las conversaciones buscan no solo detener la violencia, sino también sentar las bases para “el fin de la guerra, que deje a Ucrania soberana e independiente y con una oportunidad de verdadera prosperidad”.

El diálogo forma parte de los esfuerzos diplomáticos estadounidenses para impulsar un acuerdo que permita estabilizar la región y avanzar hacia una solución duradera al conflicto iniciado en 2022.

