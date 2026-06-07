Zelensky pide una Europa fuerte para negociar la paz

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró este domingo la necesidad de que Europa desempeñe un papel central en cualquier negociación destinada a poner fin a la guerra con Rusia, durante una reunión celebrada en Londres con líderes de las principales potencias europeas aliadas de Kiev.

El mandatario ucraniano fue recibido por el primer ministro británico, Keir Starmer, en el número 10 de Downing Street, donde también participaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Antes del encuentro, Zelensky destacó que las conversaciones estarían enfocadas en fortalecer el apoyo militar a Ucrania, especialmente en materia de defensa aérea, en momentos en que continúan los ataques rusos sobre distintas regiones del país.

“Europa debe ser parte de las negociaciones y debe ser fuerte”, escribió el mandatario ucraniano en sus redes sociales.

El Reino Unido, Francia y Alemania integran el denominado grupo E3, considerado uno de los principales respaldos políticos y militares de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Londres y París, además, encabezan la denominada “coalición de los dispuestos”, una iniciativa destinada a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania dentro de un eventual acuerdo de paz.

Ataque ruso deja tres muertos en Zaporiyia

La reunión en Londres se desarrolló en paralelo a una nueva jornada de violencia en territorio ucraniano.

Autoridades regionales informaron que un ataque ruso con drones alcanzó una parada de autobús en la localidad de Balabyne, ubicada en la región de Zaporiyia, causando la muerte de tres personas y dejando a otra más herida.

El jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, confirmó que las víctimas se encontraban esperando transporte público cuando fueron alcanzadas por el ataque.

Preocupación por incidente cerca de Chernóbil

En otro episodio, un ataque con drones provocó daños en una instalación destinada al almacenamiento de combustible nuclear gastado en la región de Kiev, ubicada a unos 15 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil.

Las autoridades informaron que el incendio generado por el impacto fue controlado en menos de una hora y aseguraron que los niveles de radiación permanecen dentro de parámetros considerados seguros.

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Sin embargo, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, calificó el incidente como “profundamente preocupante” debido a la naturaleza sensible del material almacenado en el lugar.

El organismo internacional anunció que enviará próximamente una misión para evaluar los daños y verificar las condiciones de seguridad de la instalación.

Mientras continúan los ataques rusos, Ucrania ha incrementado sus operaciones de largo alcance dentro del territorio de su vecino.

Las autoridades rusas informaron que un ataque ucraniano provocó la muerte de un hombre y dejó herida a una mujer en la región fronteriza de Kursk.

Además, el sábado Kiev lanzó una ofensiva masiva con drones contra San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, evidenciando la creciente capacidad de las fuerzas ucranianas para alcanzar objetivos alejados del frente de batalla.

La operación representó un golpe simbólico para el Kremlin, ya que ocurrió apenas horas después de la conclusión del principal foro económico de la ciudad.

En medio de la intensificación de los ataques, las perspectivas de una negociación directa entre Moscú y Kiev continúan siendo limitadas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó recientemente una propuesta de reunión formulada por Zelensky y aseguró que no encuentra “sentido” a un encuentro en las condiciones actuales.

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