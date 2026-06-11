Iglesia no puede permanecer muda ante drama migratorio: León XIV

En su visita a las Islas Canarias, el papa León XIV afirmó que la Iglesia Católica no puede permanecer "muda" ante la crisis migratoria que afecta al mundo.

Desde Arguineguín, el pontífice hizo un llamado sobre aquellos migrantes que cada año arriesgan su vida para intentar llegar a Europa.

De manera especialmente conmovedora, León XIV conmemorará a las miles de personas que perdieron la vida en el mar desde un puerto que en 2020 pasó a conocerse como el “muelle de la vergüenza” por las condiciones insalubres en las que vivían cuando desembarcaron durante un recuento de llegadas.

El Gobierno de España quedó en evidencia por esta crisis, lo que volvió una fuerte tendencia en Europa y Estados Unidos al defender la inmigración por motivos económicos y humanitarios.

¿Qué es lo que pide papa León XIV para enfrentar esta crisis migratoria?

Al recordar esto, el sumo pontífice pidió redoblar los esfuerzos internacionales para impedir el contrabando de migrantes, crear vías seguras para que puedan desplazarse legalmente y promover el desarrollo en los países de origen para que más personas puedan optar por quedarse en casa.

En un discurso ante el Parlamento español a comienzos de esta semana, también exigió acogida e integración para quienes sí decidieron marcharse, e insistió en su dignidad humana inherente.

Las llegadas de migrantes a las Canarias alcanzaron su punto máximo en 2024 con casi 47 mil, pero han caído de forma drástica; poco más de 3 mil personas desembarcaron en los primeros cinco meses de 2026.

El papa estadounidense pasará el Día de la Independencia de Estados Unidos el próximo mes, el 4 de julio, en la isla de Lampedusa, en Sicilia, otro importante punto de entrada para migrantes introducidos clandestinamente desde el norte de África que intentan llegar a Europa.

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