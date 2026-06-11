Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
papa_leon_xiv_iglesia_no_se_puede_quedar_muda_ante_crisis_migratoria_2c036f76bc
Internacional

Iglesia no puede permanecer muda ante drama migratorio: León XIV

El Gobierno de España quedó en evidencia en 2020 por esta crisis, lo que volvió una fuerte tendencia en Europa al defender la inmigración

  • 11
  • Junio
    2026

En su visita a las Islas Canarias, el papa León XIV afirmó que la Iglesia Católica no puede permanecer "muda" ante la crisis migratoria que afecta al mundo.

Desde Arguineguín, el pontífice hizo un llamado sobre aquellos migrantes que cada año arriesgan su vida para intentar llegar a Europa.

De manera especialmente conmovedora, León XIV conmemorará a las miles de personas que perdieron la vida en el mar desde un puerto que en 2020 pasó a conocerse como el “muelle de la vergüenza” por las condiciones insalubres en las que vivían cuando desembarcaron durante un recuento de llegadas.

El Gobierno de España quedó en evidencia por esta crisis, lo que volvió una fuerte tendencia en Europa y Estados Unidos al defender la inmigración por motivos económicos y humanitarios.

¿Qué es lo que pide papa León XIV para enfrentar esta crisis migratoria?

Al recordar esto, el sumo pontífice pidió redoblar los esfuerzos internacionales para impedir el contrabando de migrantes, crear vías seguras para que puedan desplazarse legalmente y promover el desarrollo en los países de origen para que más personas puedan optar por quedarse en casa.

En un discurso ante el Parlamento español a comienzos de esta semana, también exigió acogida e integración para quienes sí decidieron marcharse, e insistió en su dignidad humana inherente.

Las llegadas de migrantes a las Canarias alcanzaron su punto máximo en 2024 con casi 47 mil, pero han caído de forma drástica; poco más de 3 mil personas desembarcaron en los primeros cinco meses de 2026.

El papa estadounidense pasará el Día de la Independencia de Estados Unidos el próximo mes, el 4 de julio, en la isla de Lampedusa, en Sicilia, otro importante punto de entrada para migrantes introducidos clandestinamente desde el norte de África que intentan llegar a Europa.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

H_Ktghzs_X0_A_Aeyah_3e404d141a
Paraguay y EUA avanzan en acuerdos sobre energía nuclear
EH_UNA_FOTO_2026_06_13_T141805_340_5cb03342df
Presidente de EUA nomina a James McDonald para fiscal de NY
pentagono_0bb98c0ea5
Pentágono: muerte de jefe del ‘Tren de Aragua’ es mensaje claro
publicidad

Últimas Noticias

Bill_Skarsgard_25d725d76c
Bill Skarsgård sería el nuevo Joker para 'The Batman II'
EH_FOTO_VERTICAL_2_fc78635c6e
Capturan a hombre en Monterrey acusado de fraude vial en Saltillo
suecia_lluvia_10bb955499
Suecia afina detalles en Monterrey bajo la lluvia hacia su debut
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
6074c596_0e6c_4754_861c_15652f3862cd_a817b92e90
Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo
publicidad
×