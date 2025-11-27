Cerrar X
Internacional

Exhiben a trabajadores fumando previo a incendio de Hong Kong

De acuerdo con diversas autoridades, la investigación apunta a que se llevaron a cabo diversas prácticas ilegales en las obras de mantenimiento del lugar

  • 27
  • Noviembre
    2025

Videos difundidos muestran cómo uno de los trabajadores de la construcción del complejo de edificios siniestrados por un incendio fumaba un cigarrillo momentos antes del incendio que dejó decenas de víctimas en Hong Kong. 

Hasta el momento, se contabilizaron 75 personas sin vida y casi 280 personas desaparecidas por este siniestro.

A través de redes sociales, se compartió como se captó que uno de los trabajadores se encontraba en cuclillas y fumando un cigarrillo, por lo que se prevé, de manera preliminar, que ésta sea la causa del incendio.

Autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno expandido altamente inflamables dentro de los bloques.


